"مطرانية أسوان" تطلق تنبيهات بشأن ملابس حضور القداسات

أعلنت مطرانية أسوان بالكنيسة الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا بيشوي، أسقف الإيبارشية عدة تعليمات جديدة بشأن المظهر اللائق للحضور داخل الكنيسة قائلة: الأحباء المباركين شعب الكنيسة إيبارشية أسوان،المحبة للمسيح،حيث أن الكنيسة هي السماء التي نحياها على الأرض ولأن الشاروبيم والسيرافيم في السماء يسترون أرجلهم اجلالا وتوقيرا للجالس على العرش،تهيب الكنيسة بابنائها، وبناتها في كل الأعمار أن بتسربلوا بفضيلة الحشمة، والوقار في الملبس والمظهر الخارجي، الذي يعبر عن قدسية هذا الجسد الذي هو هيكل لله ومسكنه لروحه القدوس، ولذا حفاظا ً على قدسية الكنيسة وأسرارها وجسدنا رجاء اتباع هذه التعليمات.

وأكدت مطرانية أسوان ضرورة الحرص على حضور الكنيسة بالملابس اللائقة والمظهر المناسبة والتقدم لسر التناول بكل مهابة ووقار لئلا نقع في دينونة أو نكون عثرة لأحد.

أشارت عدة تعليمات خلال حضور الأفراح والخطوبات للعروس وكل المدعوات بما يليق بسر الإكليل المقدس، ويمنع تماما دخول الكنيسة بملابس لا تعبر عن روح الحشمة المسيحية ووصايا الكتاب المقدس، وسيكون هناك إقرار من العروسين بالإلتزام وذويهم بهذا الأمر.