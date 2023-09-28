الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

إصدارات "القومي للترجمة" المشاركة بمعرض الرياض الدولي للكتاب 2023

المركز القومي للترجمة
المركز القومي للترجمة

‎يشارك المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، في معرض الرياض الدولي للكتاب 2023 والذي انطلقت أولى فعالياته اليوم 28 سبتمبر، ويستمر حتى 7 أكتوبر المقبل.

إصدارات المركز المشاركة 

ويشارك "القومي للترجمة" بمجموعة كبيرة من إصداراته نذكر منها: "تاريخ نقدي لعقد التسعينيات"، "براءة جذرية"، "رواد على سطح القمر"، "الرواية التاريخية عند الكاتبات الأفروأمريكيات"، "سنوات القرب من دوستويفسكي"، "مثنوي سلسلة الذهب"، "دليل القارئ إلى النظرية الأدبية المعاصرة"، "القرية"، "الكتاب البري"، الأفريكانية"، "مدرسة الحمقى"،" فلسفة البلاغة"، "دراسات عن المماليك"، "اخناتون وهم التوحيد"، "ايزيس أم الاّلهة"، "حضارة مصر القديمة"، "في أثر الملوك والغزاة"، "الاستشراق هيمنة مستمرة"، "توجيه حركة التنقلات عبر القنوات البحرية".

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تفاصيل مشاركة "الناشرين المصريين" فى معرض الرياض للكتاب 2023

بالإضافة إلى "ذكريات في الترجمة"، "طه حسين من الأزهر إلى السوريون"، "جعرافيات مختلفة"، "الاستشراق الطليعي"، "بطاركة الكنيسة القبطية في العصر الإسلامي 641-1517م"، "تاريخ الصراع بين العلم واللاهوت في المسيحية "، "هل يصبح الإسلام ديمقراطيًا"، "مقدمة في الاناجيل الثلاثة"، "مشاعر تصنع تاريخًا"،" مقدمة في التصوف المسيحي"، "مواجهة الفاشية في مصر"، "فهم العلاقات الدولية"، "التدين والحراك في مصر"، "ثمن عدم المساواة"، "مدارات المجاز في الخطاب"، "الحق في الكسل"، "الاقتصاد الثقافي العالمي"، "الغرب في الثقافة العربية"، "تدبر الكبر"، "الدر المثور في طبقات ربات الخدور"، "الصعود العالمي للشعبوية"، "الصحافة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"،  "الدر المنثور في طبقات ربات الخدور".

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بينها "النباتات والمخ البشرى".. إصدارات علمية جديدة بالعربية عن القومى للترجمة

كتب "القومي للترجمة"

وأيضًا مجموعة من الكتب الأخرى منها: "موسوعة علم الاجتماع"، "حقوق الملكية الفكرية وصناعات علوم الحياة"، "المياه والسلام والحرب"، "أسس الكيمياء الفيزيائية"، "تاريخ الفكر الفلسفي اللاتيني الأكريكي"، "بول ريكور"، "مغامرة المنهج"، "العقلانية الجديدة"، "المعرفة المستدامة"، "المباحث العلمية البينية"، "تبرئة الأافاظ"، "اتجاهات في المسرح الأفريقي"، "بيولوجيا السعادة"، "أخلاق الحداثة"، "دماغ الأخلاق:علم النفس العصبي للأخلاق"و"أخلاق الحداثة"، وغيرها من الإصدارات الحديثة.

المركز القومي للترجمة الكتب معرض الرياض الدولي للكتاب 2023 سبتمبر حقوق الملكية الفكرية

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