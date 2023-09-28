بعد وفاتها.. من هي المطربة نجاح سلام صاحبة أشهر أغنية وطنية مصرية؟

أعلنت أسرة الفنانة نجاح سلام وفاتها عن عمر يناهز 92 عامًا، ومن المقرر أن يشيع جثمانها ويواري جسدها الثرى، غدًا الجمعة في بيروت.

وتستعرض "الدستور" أبرز المعلومات عن الراحلة نجاح سلام

من هي المطربة نجاح سلام صاحبة أشهر أغنية وطنية مصرية؟

- ولدت في بيروت في الثالث عشر من مارس عام 1931 وهي نجاح محيي الدين سلام، مغنية وممثلة لبنانية - مصرية.

- اشتهرت أغانيها في معظم البلاد العربية، وقد عُرفت بأدائها للأغاني الوطنية والابتهالات الدينية.

- حاصلة على جائزة الأوسكار من جمعية تكريم عمالقة الفن العربي في الولايات المتحدة عام 1995.

- جدها الشيخ عبد الرحمن سلام مفتي لبنان، ووالدها الفنان والأديب محيي الدين سلام واحدًا من أبرز الملحنين وعازفي العود في لبنان والوطن العربي، وأخوها الصحفي عبد الرحمن سلام.

- تعلمت أصول الغناء من والدها الذي كان منزله أشبه ما يكون بمعهد فني.

- بدايتها في الغناء كانت من خلال الحفلات المدرسية التي كانت تقام مع نهاية كل عام مدرسي.

- في العام 1948 صاحبها والدها إلى القاهرة حيث عرّفها على كبار الفنانين مثل أم كلثوم والموسيقار فريد الأطرش وشقيقته المطربة أسمهان والشيخ زكريا أحمد وغيرهم.

- في العام 1949 سجلت لشركة بيضا فون أول أغانيها وهي “حول يا غنام”، وأغنية يا “جارحة قلبي”، وحينها احترفت الغناء.

- غنت في كل من حلب، ودمشق، وبغداد، ورام الله.

- في بداية العام 1950م عادت إلى لبنان لتسجيل بعض الأغاني للإذاعة اللبنانية، وكانت أولى هذه الأغاني "على مسرحك يا دنيا".

- انطلاقتها السينمائية كانت مع أول أفلامها وهو “على كيفك” مع السيدة ليلى فوزي.

- فيلمها الثاني كان “ابن ذوات” وفي هذا الفيلم غنت عدة أغنيات مثل: “برهوم حاكيني”، “الشاب الأسمر”، وغيرها.

- مثلت فيلم “الدنيا لما تضحك” مع شكري سرحان وإسماعيل ياسين، ثم فيلم “الكمساريات الفاتنات” مع كارم محمود.ّ

- في العام 1956م كان العدوان الثلاثي على القاهرة، فغنت أغانيها الوطنية مثل “يا أغلى اسم في الوجود” ثم قصيدة “أنا النيل مقبرة للغزاة” للشاعر محمود حسن إسماعيل.

- في عام 1973 سافرت إلى سوريا بعد الانتصار على إسرائيل إبّان الحرب وغنت أغنية وطنية هي "سورية يا حبيبتي" بالمشاركة مع محمد سلمان والمطرب محمد جمال.

- وفي العام 1974 اندلعت الحرب اللبنانية فسافرت إلى القاهرة وأقامت فيها حيث تم تكريمها بمنحها الجنسية المصرية وأطلق عليها لقب “عاشقة مصر” لما قدمته من أغنيات وطنية صادقة من عهد الرئيس جمال عبد الناصر إلى يومنا هذا.

موعد تشييع جثمان الراحلة

جدير بالذكر أنَّ أسرة الفنانة الراحلة نجاح سلام، أعلنت تشييع جثمانها، غدًا الجمعة، في مسجد الخاشقجي بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وكتبت أسرة الراحلة في بيانٍ صحفي: "بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم، بمزيد من التسليم والرضا بقضاء الله تعالى، ننعى إليكم وفاة الفنانة القديرة الحاجة نجاح محيي الدين سلام أرملة الفنان القدير المرحوم سلمان محمد سعد".

وتابع البيان: "يصلّى على جثمانها الطاهر يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر 2023 بعد صلاة الجمعة في مسجد الخاشقجي، وتدفن في مدافن الأوقاف الإسلامية الجديدة - حرج بيروت".