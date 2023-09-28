10 مصابين إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

أُصيب 10 من عمال اليومية بسحجات بإصابات متفرقة، إثر انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق الإقليمى بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى مستشفى السعديين المركزي؛ لتلقى الإسعافات الأولية.

إصابة 10 عمال

البداية بتلقي مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث أعلى الطريق الإقليمي محطة جنيفة، وأسفر الحادث عن إصابة 10 عمال بسحجات وإصابات متفرقة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وتبيّن من التحريات انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية، جرى نقل المصابين إلى مستشفى السعديين مركز منيا القمح، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.