حملة شعبية في أبو صوير بالإسماعيلية لدعم الرئيس السيسي (فيديو)

دشن عدد من المواطنين حملة شعبية لدعم الرئيس السيسي للترشح للرئاسة في الانتخابات القادمة لاستكمال الإنجازات التي حققها لأهالي محافظة الإسماعيلية، وقدم أهالى محافظة الإسماعيلية الشكر للقيادة السياسية، لحرصها الشديد على الاهتمام بصحة المواطنين.

وقال أحد الأهالي من خلال فيديو لـ«الدستور»:«أهالي الإسماعيلية ومركز أبو صوير معاك يا ريس كلنا في ضهرك يا سيسي، تحيا مصر تحيا مصر».

بعض من إنجازات الرئيس في محافظة الإسماعيلية:

مشروع التأمين الصحى الشامل

قدم الرئيس السيسى لكل المصريين التأمين الصحي الشامل والذي يعد من أهم إنجازات الدولة فى القطاع الصحى، حيث بلغت فاتورة تكلفة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية 10.125 مليار جنيه، شملت 7.7 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية، و1.9 مليار جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية، و525 مليون جنيه قيمة التكلفة التشغيلية للمنشآت الصحية بمرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة فى المحافظة.

طرق بملايين الجنيهات

أن إجمالي تكلفة المشروعات القومية الخاصة بقطاع الطرق والنقل، والتي تم تنفيذها كمشروعات قائمة وتحت الطرح بلغت 253.8 مليون جنيه، مقسمة علي ٤ محاور رئيسية، تبدأ بالطرق التي تربط القري والتوابع بالمدن الرئيسية وعاصمة المحافظة بإجمالي اطوال تقدر ٥٦.٤ كم وتكلفة ١١٦.٨ مليون جنيه، لعدد ١٦ طريق نذكر منها،طريق بر ايسر ترعة السويس من شارع ام كلثوم حتي كوبري الدريسة بابو عطوة بطول 2.4 كم بإجمالي تكلفة 6.6 مليون جنيه ـطريق جبل مريم من التعاون حتي بر ايسر ترعة السويس بطول 11 كم وتكلفة 15.6مليون جنيه، منهم طريق الإسماعيلية السويس الزراعي من عين غصين حتي قرية الهاويس بسرابيوم “تحت الطرح”، بطول 7 كم وتكلفة مالية 60 مليون جنيه، إضافة الي مشروع تطوير وإعادة رصف محاور مدينة القنطرة غرب الإسماعيلية “مزدوج” شارع المعاهدة –شارع السويس –شارع الجيش- شارع مصر،بطول6 كيلو متر وتكلفة 28 مليون جنيه.

مشروعات حياة كريمة

كما انتهت محافظة الإسماعيلية من حجم إنجاز تجاوز 90 % من مشروعات حياة كريمة والتى تشمل تطوير 16 قرية و37 تابعا بمركز ومدينة القنطرة شرق، حيث تم انجاز المجمعات الحكومية بقري المبادرة الأربعة ( الأبطال، والتقدم،والسلام، وجلبانة) وبنسبة بلغت 100%.