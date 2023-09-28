الخميس 28 سبتمبر 2023
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جمال رائف: رسائل الرئيس السيسى المطمئنة للمواطنين جاءت فى وقت مهم جدًا

جمال رائف
جمال رائف

قال الكاتب الصحفي جمال رائف إن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي المطمئنة تعزز الثقة بين القيادة السياسية والمواطنين، مشيرًا إلى أن رسائل الرئيس جاءت في وقت مهم جدًا؛ لأن الشارع يحتاج مثل هذه الرسائل التي ترفع من الروح المعنوية وتحث المواطن على بذل المزيد من العمل.

وأضاف "رائف"، خلال لقاء مع قناة "إكسترا نيوز"، أنه "عندما يتحدث الرئيس السيسي عن قدرات الدولة المتعلقة بالعبور إلى المستقبل وتجاوز التحديات، فهو يستند على قدرة المواطن المصري وأيضًا ما تحقق من إنجاز على أرض الواقع، لذلك فإن حديث الرئيس دائمًا مبني على واقع قوي جدًا لديه القدرة والإمكانات".

وأشار إلى "حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الشباب عندما قال: لا نستطيع أن نقلق ولدينا مثل هذا الشباب المفرح الذي لديه القدرة على بناء المستقبل".

دفعة معنوية لاستكمال الطريق

ولفت إلى أن رسائل الرئيس السيسي في احتفالية المولد النبوي رسائل طمأنة تستند على واقع وعمل، وهذا هو ما يجعل المواطن يستوعب هذه الرسائل بثقة؛ لأن المواطن يرى العمل على الأرض بشكل أكثر من رائع وبشكل ملموس سواء بقرارات وتوجيهات رئاسية فيما يخص تخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، والاستمرار في مبادرة حياة كريمة وجهود التنمية وبناء الإنسان.

وتابع: "رسائل الرئيس السيسي للمواطنين تدفعهم لاستكمال الطريق نحو الهدف الأسمى وهو الجمهورية الجديدة".

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