الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد: البدء فى حفر وصب القواعد لتركيب محدد الارتفاع فى مدخل الحزام الآمن

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه في إطار الخطة الموسعة لتطوير منظومة الطرق ببورسعيد، وضمن أعمال تطوير طريق بورسعيد المنزلة، فإن الأجهزة التنفيذية بدأت فعليًا في أعمال حفر وصب القواعد لتركيب محدد الارتفاع فى مدخل الحزام الآمن طريق بورسعيد المطرية من مدخل المحور.

البدء فى حفر وصب القواعد لتركيب محدد الارتفاع فى مدخل الحزام الآمن 

وأكد محافظ بورسعيد أن تركيب محدد الارتفاع فى مدخل الحزام الآمن طريق بورسعيد المطرية يأتي لمنع سير عربات النقل الثقيل والحد من الحوادث وحفاظًا على أرواح المواطنين، ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من كل الأعمال في أقرب وقت.

جدير بالذكر أنه يجرى العمل في مشروع إنشاء ورصف ورفع كفاءة طريق بورسعيد المنزلة من كمين كوبري شادر عزام حتى نهاية الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد، بطول 5 كم وعرض 7 م بمنطقة بحر البقر حي الجنوب بورسعيد، تحت إشراف الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء "منطقة تعمير بورسعيد"، لتحقيق المظهر الحضاري والجمالي اللائق، لرفع كفاءة منظومة الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق.

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شادر عزام بورسعيد محافظ بورسعيد الطريق المطرية

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