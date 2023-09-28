فعاليات مسابقة جمال الخيل بمهرجان الخيول العربية في الشرقية (فيديو)

انطلقت فعاليات مسابقة جمال الخيول العربية، بأرض الفروسية بصحراء بلبيس، ضمن فعاليات مهرجان الخيول العربية فى دورته ال٢٧.

وتشهد ساحة المهرجان تنافسا بين الخيول المشاركة فى المسابقات، على أن يتم التقييم وإعلان نتاىج الفائزين، ويسلمهم الجوائز الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب محافظ الشرقية، نائبا عن المحافظ.

وكانت محافظة الشرقية، قد شهدت، أمس الأربعاء، احتفالية انطلاق فعاليات المهرجان الافتتاحية، بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ونائبيه الدكتور أحمد عبدالمعطى والمهندسة لبنى عبدالعزيز، ووكلاء الوزارات وقيادات محافظة الشرقية الشعبية والتنفيذية.

مشاركة 6 دول عربية وأجنبية في المهرجان

وتشهد قرية الفروسية بمدينة بلبيس بطريق "القاهرة - بلبيس" الصحراوي، انطلاق فعاليات مهرجان الخيول العربية في دورته الـ27 بمشاركة 6 دول عربية وأجنبية، ويتضمن حفل الافتتاح عروضًا فنية لفرقة الشرقية للفنون الشعبية وفرقة نور الشرق للتراث بالاشتراك مع فريق كنيسة الأنبا أنطونيوس المسرحي (ثياتيرا)، تحت إشراف القس أكسيوس جرجس وتدريب الدكتور شريف نصار، وتشارك فى العروض الفنية أيضًا جامعة الزقازيق وقصر ثقافة الشرقية.

مهرجان الخيول حدث تنفرد به الشرقية

وأكد محافظ الشرقية أن مهرجان الخيول العربية يُعد حدثًا رياضيًا متميزًا انفردت به المحافظة على مدى أعوام طويلة، حيث يحقق تنشيطًا لصناعة السياحة الرياضية الصحراوية في مجالات بطولات أدب وجمال الخيل العربية وألعاب الفروسية، لافتًا إلى أن مهرجان الخيول العربية يُعد إحدى العلامات المميزة لمحافظة الشرقية ويأتي تجسيدًا وتذكيرًا لشعب مصر العظيم بعراقة وأصالة هذه المحافظة عبر التاريخ، والتي تضم ثروات أثرية ومعالم سياحية وتباركت بأن كانت معبرًا للسيدة مريم العذراء والعائلة المقدسة.

وكان المحافظ قد تابع انتظام أعمال تجهيز الأرض لتهيئتها لاستقبال الخيول المشاركة في البطولات، مؤكدًا ضرورة حسن التنظيم واستقبال الضيوف بصورة مشرفة تليق بعراقة وأصالة المحافظة.

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