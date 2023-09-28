الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مشاركة ألمانية فى مهرجان الخيول بالشرقية: أعامل الأحصنة مثل أطفالي

جريدة الدستور

 انطلقت، اليوم، أولى مسابقات مهرجان الخيول العربية بمحافظة الشرقية، وعلى هامش الفعاليات التقت "الدستور" بمشاركين من الدول الأجنبية فى المهرجان،  وكان من بينهم إحدى المشاركات في المهرجان وهي من دولة ألمانيا.

وفى حديثها لـ"الدستور" قالت نيكول تاتيانا كنوت، من دولة ألمانيا، مقيمة فى مصر، انها مش عشاق الخيل، وكانت تشارك فى مهرجان الشرقية للخيول العربية، كمتفرجة، ولكن قررت هذا العام خوض التجربة كمشاركة فى فعاليات المهرجان.

أتعامل مع الخيل مثل أطفالي

وأضافت نيكول، أنها تعامل الخيل مثل أطفالها تدللهم وتهتم بهم، وأثناء ترتيبها لشعر الخيل التقط الحديث مجموعة من مربي الخيول، قائلين إنها تنهرهم وتتعامل معهم بشدة فى حال قيام أحدهم بمضايقة الخيل.

واكدت نيكول تاتيانا كنوت أنها مقيمة قى مصر منذ 26 عاما، وتربي الخيول منذ 20 عام، لافتة إلى مشاركتها فى عدد من البطولات الدولية، وحققت فيها مكاسب ولكنها المرة الاولى لها للمشاركة فى بطولة محلية.

وتشهد قرية الفروسية بمدينة بلبيس بطريق "القاهرة - بلبيس" الصحراوي، انطلاق فعاليات مهرجان الخيول العربية في دورته الـ27  بمشاركة 6 دول عربية وأجنبية،  ويتضمن حفل الافتتاح عروضًا فنية لفرقة الشرقية للفنون الشعبية وفرقة نور الشرق للتراث بالاشتراك مع فريق كنيسة الأنبا أنطونيوس المسرحي (ثياتيرا)، تحت إشراف القس أكسيوس جرجس وتدريب الدكتور شريف نصار، وتشارك فى العروض الفنية أيضًا جامعة الزقازيق وقصر ثقافة الشرقية.

وأكد محافظ الشرقية أن مهرجان الخيول العربية يُعد حدثًا رياضيًا متميزًا انفردت به المحافظة على مدى أعوام طويلة، حيث يحقق تنشيطًا لصناعة السياحة الرياضية الصحراوية في مجالات بطولات أدب وجمال الخيل العربية وألعاب الفروسيةز 

 ولفت إلى أن مهرجان الخيول العربية يُعد إحدى العلامات المميزة لمحافظة الشرقية ويأتي تجسيدًا وتذكيرًا لشعب مصر العظيم بعراقة وأصالة هذه المحافظة عبر التاريخ، والتي تضم ثروات أثرية ومعالم سياحية وتباركت بأن كانت معبرًا للسيدة مريم العذراء والعائلة المقدسة.

دولة ألمانيا مهرجان الشرقية للخيول العربية مدينة بلبيس فرقة نور الشرق كنيسة الأنبا أنطونيوس ألعاب الفروسية

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