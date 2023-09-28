الخميس 28 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أهالى بنها يشكرون الرئيس السيسى على التطوير وإنشاء ممشى أهل مصر

أهالى بنها يشكرون
أهالى بنها يشكرون الرئيس السيسى على التطوير وإنشاء ممشى أهل

أعرب أهالى مدينة بنها بمحافظة القليوبية عن سعادتهم بالجهود المبذولة من قبل الدولة داخل مدينة بنها من حيث حملة التطوير التى تتم داخل الشوارع والطرق وإنشاء ممشى أهل مصر على كورنيش النيل لاستمتاع المواطنين وأسرهم برؤية نهر النيل والطبيعة الخلابة على ضفاف نهر النيل الذى يمر من وسط مدينة بنها.

وقال على مسعد، موظف، إن مدينة بنها شهدت تطورات كبيرة فى الشوارع والطرق والميادين وزراعة أشجار الزينة على جانبى الطرق والشوارع، والتى أضافت منظرًا جماليًا كبيرًا وجعلت الأهالى ورواد المدينة عاصمة محافظة القليوبية يشعرون باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وأجهزة الحكومة بالمواطنين من توفير كل الخدمات على أعلى مستوى من التطوير والجمال، قائلًا إن عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد اهتمامًا بالبنية التحتية وخدمات ومرافق المواطنين بعدما كانت مقصورة على مدن بعينها فى العهود السابقة.

مواطن يشكر الرئيس على إنجازات تطوير كورنيش نهر النيل

وأضاف السيد جمعة مهندس: عندما أخرج أنا وأسرتى على ضفاف نهر النيل بمدينة بنها أدعو للرئيس عبدالفتاح السيسي على الإنجازات التى تمت فى تطوير كورنيش نهر النيل وزراعة أشجار الزينة والورود على جانبى الكورنيش، فضلًا عن إنشاء ممشى أهل مصر بطول نهر النيل بمدينة بنها ليكون متنزهًا مجانيًا لجميع المواطنين داخل مدينة بنها والمدن والقرى التابعة للمحافظة للاستمتاع برؤية نهر النيل واستنشاق هواء نظيف من الطبيعة الخلابة على ضفاف نهر النيل.

وقالت عفاف إبراهيم، مدرسة، إن مدينة بنها عاصمة محافظة القليوبية كانت مهمشة وشبه عشوائية ولم تشهد أى أعمال تطوير منذ سنوات طويلة حتى أصبحت الآن تنافس التجمع الخامس والرحاب ومدينتى بمحافظة القاهرة بفضل جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى اهتم بمدينة بنها وجعلها تشهد نموذجًا جماليًا متطورًا تجذب إليها المواطنين من داخل وخارج المحافظة للاستمتاع بالمناظر الجمالية وممشى أهل مصر على كورنيش النيل الذى منح لجميع المواطنين الحق فى رؤية مياه نهر النيل.

ومن جانبه وجه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بسرعة البدء في تجهيز المرحلة (د) من كورنيش النيل والتي تمتد من نادي الشرطة حتى محطة المياه بطول 550م، وإزالة أي معوقات والتنسيق مع جهاز القاهرة الفاطمية بالبدء في اتخاذ الإجراءات والرسومات الهندسية اللازمة، حتى يتم البدء فورًا فى أعمال التنفيذ للانتهاء من مشروع ممشى أهل مصر بالكامل، موجهًا باستغلال أقصى ما يمكن من مساحات لإقامة مشروعات عربات طعام ومشروبات للشباب للمساهمة في خلق فرص عمل للشباب وإيجاد موارد للمحافظة في ذات الوقت.

ممشي أهل مصر مدينة بنها محافظة القليوبية كورنيش النيل أعمال تطوير

مواد متعلقة

إخماد حريق هائل داخل أرض زراعية بمدينة بنها

تشييع جثمان الطفل ضحية "الرصاصة الطائشة" بالقليوبية

جولة مفاجئة.. إحالة مدير مركز طبى للتحقيق فى القليوبية

محافظ القليوبية يتفقد أعمال إنشاء ممشى أهل مصر فى بنها

أهالى القليوبية يتوافدون على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات تأييد الرئيس السيسى

مصرع عامل وطفل بصعق كهربائي وسقوط من الطابق الخامس بالقليوبية

إطلاق بنك المواهب بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية

محافظ القليوبية يتفقد حريق مصنع صباغة ملابس بالعبور

الأكثر قراءة

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة 2024 بنفس نظام العام المنتهى

"الأرصاد": موجة حارة تضرب البلاد على مدار هذا الأسبوع

موعد شهر رمضان المبارك 2024 وأفضل الأدعية خلال الشهر

المستشار سامح الخِشِن متحدثًا رسميًا لرئاسة مجلس الوزراء

للتيسير على المواطنين.. أبرز إجراءات "الوطنية للانتخابات" استعدادًا لانتخابات الرئاسة

موعد صرف الزيادة الجديدة فى المرتبات 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

ماجد حبته

الأمن الغذائى العربى

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل): ُمنحنى العنف وآليات التفكيك (1)

محمد رفعت

أسبوع الأحداث المهمة والذكرى الطيبة!

عبد الرحيم طايع

الفن الذى للفلوس.. لا للفن ولا للحياة!

مدحت بشاى

طاعون العصر

منى رجب

اكتشفت مدينة الغردقة بمواقعها وشواطئها الخلابة

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم