أهالى بنها يشكرون الرئيس السيسى على التطوير وإنشاء ممشى أهل مصر

أعرب أهالى مدينة بنها بمحافظة القليوبية عن سعادتهم بالجهود المبذولة من قبل الدولة داخل مدينة بنها من حيث حملة التطوير التى تتم داخل الشوارع والطرق وإنشاء ممشى أهل مصر على كورنيش النيل لاستمتاع المواطنين وأسرهم برؤية نهر النيل والطبيعة الخلابة على ضفاف نهر النيل الذى يمر من وسط مدينة بنها.

وقال على مسعد، موظف، إن مدينة بنها شهدت تطورات كبيرة فى الشوارع والطرق والميادين وزراعة أشجار الزينة على جانبى الطرق والشوارع، والتى أضافت منظرًا جماليًا كبيرًا وجعلت الأهالى ورواد المدينة عاصمة محافظة القليوبية يشعرون باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وأجهزة الحكومة بالمواطنين من توفير كل الخدمات على أعلى مستوى من التطوير والجمال، قائلًا إن عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد اهتمامًا بالبنية التحتية وخدمات ومرافق المواطنين بعدما كانت مقصورة على مدن بعينها فى العهود السابقة.

مواطن يشكر الرئيس على إنجازات تطوير كورنيش نهر النيل

وأضاف السيد جمعة مهندس: عندما أخرج أنا وأسرتى على ضفاف نهر النيل بمدينة بنها أدعو للرئيس عبدالفتاح السيسي على الإنجازات التى تمت فى تطوير كورنيش نهر النيل وزراعة أشجار الزينة والورود على جانبى الكورنيش، فضلًا عن إنشاء ممشى أهل مصر بطول نهر النيل بمدينة بنها ليكون متنزهًا مجانيًا لجميع المواطنين داخل مدينة بنها والمدن والقرى التابعة للمحافظة للاستمتاع برؤية نهر النيل واستنشاق هواء نظيف من الطبيعة الخلابة على ضفاف نهر النيل.

وقالت عفاف إبراهيم، مدرسة، إن مدينة بنها عاصمة محافظة القليوبية كانت مهمشة وشبه عشوائية ولم تشهد أى أعمال تطوير منذ سنوات طويلة حتى أصبحت الآن تنافس التجمع الخامس والرحاب ومدينتى بمحافظة القاهرة بفضل جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى اهتم بمدينة بنها وجعلها تشهد نموذجًا جماليًا متطورًا تجذب إليها المواطنين من داخل وخارج المحافظة للاستمتاع بالمناظر الجمالية وممشى أهل مصر على كورنيش النيل الذى منح لجميع المواطنين الحق فى رؤية مياه نهر النيل.

ومن جانبه وجه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بسرعة البدء في تجهيز المرحلة (د) من كورنيش النيل والتي تمتد من نادي الشرطة حتى محطة المياه بطول 550م، وإزالة أي معوقات والتنسيق مع جهاز القاهرة الفاطمية بالبدء في اتخاذ الإجراءات والرسومات الهندسية اللازمة، حتى يتم البدء فورًا فى أعمال التنفيذ للانتهاء من مشروع ممشى أهل مصر بالكامل، موجهًا باستغلال أقصى ما يمكن من مساحات لإقامة مشروعات عربات طعام ومشروبات للشباب للمساهمة في خلق فرص عمل للشباب وإيجاد موارد للمحافظة في ذات الوقت.