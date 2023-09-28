"العربي للدراسات": روسيا أحد الأقطاب الفاعلة على النطاق الدولي والإفريقي

علق الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، على زيارة أمين مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، إلى مصر في هذا التوقيت.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحنا مصري المذاع على قناة المصرية الفضائية، اليوم الخميس، إن زيارة أمين مجلس الأمن الروسي تعني عمق وتوطيد العلاقات المصرية الروسية، مشيرا إلى أن روسيا من الأقطاب الهامة على النطاق الدولي والإقليمي، خاصة أن الصراع داخل الساحة الأوكرانية أسس إعادة تموضع القوى الإقليمية والدولية من جديد.

تأكيد خصوصية العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا

وتابع أن تلك الزيارة أيضا تعني تأكيد خصوصية العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا من جانب وروسيا والعرب من آخر، منوهًا أن روسيا ترتبط بعلاقات متينة للغابة بالجزائر كما لديها علاقات استراتيجية في سوريا، وإلى حد كبير أحد الأقطاب الفاعلة على النطاق الدولي والافريقي.

مصر تريد السلام الدائم والفاعل لجميع النزاعات

وعن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لموقف مصر الثابت والداعم للحلول السياسية والدبلوماسية للحرب الروسية الأوكرانية… أوضح، أن الأساس العام للخارجية المصرية أن يكون السلام دائما والإطار الفاعل لجميع النزاعات المتواجد على النطاق الدولي والإقليمي، ولكن الحرب الروسية الأوكرانية هي لإنهاء هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام.