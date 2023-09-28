الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفى: أوكرانيا تعطى رسالة باستمرارها فى الحرب مع روسيا

أوكرانيا
أوكرانيا

قال الكاتب الصحفي محمد حمادة إن كييف تنفذ الآن مشروعات حماية البنية التحتية للطاقة التي لم ينفذها أحد في العالم من قبل، فهي من العوامل الرئيسية التي تضمن استقرار قطاع الطاقة في البلاد.

وأضاف خلال حواره اليوم على فضائية "صدى البلد"، أن تصريحات رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، في منتدى مستقبل الطاقة الأوكراني، متكررة؛ مع وجود الحرب النفسية بين أوكرانيا والجانب الروسي، مشيرًا إلى أن قطاع الطاقة مهم للغاية وفي حالة ضربها تتوقف مناحي الحياة داخل أوكرانيا.

بنية تحتية قوية في الدفاعات الجوية

وتابع: "تلك التصريحات تعطي رسالة بأن هناك تعاونًا مع الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى بنية تحتية قوية في الدفاعات الجوية، بجانب توجيه إنذار شديد اللهجة للطيران الروسي بعدم القيام بأي غارات على محطات الطاقة، وهو أمر مبالغ فيه خاصة وأن الطائرات الحديثة مثل المسيرات تستطيع أن تقوم بهذه الهجمات".

واختتم أن أوكرانيا تعطي رسالة باستمرارها في الحرب مع روسيا بأنها مستعدة في توجيه ضربات في الجانب الروسي، بالإضافة إلى أن أرض أوكرانيا محمية من قبل الدفاع الجوي مما يعطي رسالة طمأنينة للشعب الأوكراني.

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