الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أوكرانيا تعلن إسقاط 30 مُسيرة فى هجوم روسى بمنطقتى أوديسا وميكولايف

أوكرانيا
أوكرانيا

كشف  الجيش الأوكراني، اليوم، عن أن دفاعاته الجوية دمرت أكثر من 30 طائرة مسيرة ليلًا، خلال هجوم روسي على منطقتي أوديسا وميكولايف جنوب البلاد.

وأوضحت المتحدثة باسم القيادة العسكرية الجنوبية الأوكرانية ناتاليا غومينوك، أنه تم اعتراض طائرات بدون طيار فوق مناطق ساحلية على البحر الأسود وكذلك في مناطق داخلية. 

وأضافت على منصة تلجرام أن روسيا لا تتوقف عن الضغط والبحث عن تكتيكات جديدة واستخدام هجمات كبيرة. 

وتابعت الليلة، أُطلقت مجموعات من الطائرات المسيّرة عملت الدفاعات الجوية على طول الناحية الجنوبية بأكملها تقريبًا  في منطقتي أوديسا وميكولايف وأيضًا إلى الشمال  استهدفت هجمات العدو وسط أوكرانيا. 

وأكدت أنه يتم الآن توضيح تداعيات الهجوم، لأنه كان هجومًا كبيرًا بالفعل، ومع ذلك كان عمل الدفاعات الجوية فعالًا جدًا. وتم تدمير أكثر من 30 طائرة بدون طيار. 

 

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موسكو تجدد استعدادها للتفاوض مع أوكرانيا

المتحدث باسم مجموعة القوات الشرقية للجيش الأوكراني

وفي وقت سابق،  أعلن المتحدث باسم مجموعة القوات الشرقية للجيش الأوكراني، إيليا إيفلاش، عن أن تدهور الأحوال الجوية قد يؤثر على استخدام دبابات "أبرامز" التي نقلتها واشنطن إلى كييف.

وقال إيفلاش: ستؤثر الظروف الجوية الصعبة والأمطار على مسار الأعمال القتالية، وبالتالي على استخدام الدبابات الجديدة في ساحة المعركة.

وأكد أنه سيتعين على القوات الأوكرانية التخطيط للعملية وفقًا للظروف الحالية.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن أنها ستقدم لأوكرانيا 31 دبابة من نوع "أبرامز".

جون كيربي يعلن وصول أول دفعة من الدبابات الأمريكية "أبرامز"

وأعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، عن أن أول دفعة من الدبابات الأمريكية "أبرامز" وصلت إلى أوكرانيا.

وقال كيريل بودانوف، رئيس مديرية المخابرات العامة بوزارة الدفاع الأوكرانية، في مقابلة مع موقع Warzone، إن دبابات "أبرامز" الأمريكية، التي تنتظرها كييف بلهفة "لن تصمد طويلًا" في الجبهة.

وعلى سياق آخر أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو مستعدة للتفاوض حول أوكرانيا، ولكن مع الأخذ في الاعتبار الحقائق على الأرض والمصالح الأمنية الروسية.

الجيش الأوكراني ميكولاييف أوديسا هجوم روسي 30 طائرة مسيرة

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