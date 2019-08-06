باتروشيف: إبرام معاهدة صواريخ متعددة الأطراف بمشاركة الصين "أمرغير واقعي"

وصف سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الثلاثاء، دخول الصين إلى المعاهدة الجديدة المقترحة من الولايات المتحدة بدلا من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، بالأمر "غير الواقعي".



وقال باتروشيف، "فيما يتعلق بمعاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، ذكر الأمريكيون أنه سيكون من الجيد أن تكون متعددة الأطراف، وأشير إلى الصين بوصفها أحد الأطراف. ولكننا على علم ببيان جمهورية الصين، هم لا يريدون المشاركة في هذه العملية، وبالتالي فمن غير الواقعي أن نتوقع أن تُبرم مثل هذه المعاهدة المتعددة الأطراف".



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد عرض في وقت سابق، التوقيع على معاهدة للحد من الأسلحة النووية من "الجيل الجديد"، بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، تشمل جميع أنواع الأسلحة النووية، ولم يطرح ترامب أي اقتراحات أكثر تحديدًا بهذا الشأن.



ومن جانبها، قالت الصين إنها لا ترى أي أسباب أو شروط مسبقة، للمشاركة في مناقشة معاهدة ثلاثية محتملة حول الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة وروسيا.



وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت رسميا، يوم الجمعة، من معاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى التي أبرمتها مع روسيا، وذلك بعد زعمها بأن موسكو تنتهكها، الشيء الذي نفاه الكرملين مرارا.