الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

الجامعة العربية تشيد بدعم المؤسسات لمبادرة "نبض العرب" لمساندة السودانيين

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

أشاد الوزير مفوض محمد خير عبدالقادر، مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بـجامعة الدول العربية، بدعم الشركات والمؤسسات العربية وعلى رأسها المصرية والسودانية لمبادرة نبض العرب لدعم المتأثرين بالحرب في السودان والتي يترأسها الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، وتعقد تحت رعاية أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية.

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دعم مبادرة "نبض العرب" لمساندة السودانيين

وقال الوزير مفوض محمد خير، إنه تم عقد اجتماع مهم للاتحادات العربية أول أمس الثلاثاء، لدعم مبادرة نبض العرب لمساندة السودانيين المتأثرين بالحرب بحضور أحمد أبو الغيط، والسفير محمد عبدالله التوم، القائم بأعمال سفارة جمهورية السودان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والسفير كمال حسن علي، الأمين العام المساعد السابق للجامعة، وأحمد الجروان، رئيس المكتب التنفيذي لملتقى الاتحادات العربية المتخصصة، وعدد كبير من ممثلي الاتحادات العربية، حيث جرى عرض نتائج المبادرة التي تركز على دعم والنازحين والمهاجرين السودانيين إلى مصر والذين تأثرت أوضاعهم جراء الحرب.

وأشاد خير، بدعم العديد من المؤسسات والشركات ومنظمات المجتمع المدني المصرية للمبادرة مثل مؤسسة مصر الخير وبنك الطعام.

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الجامعة العربية تستضيف اجتماعات المبادرة

وأوضح المسؤول بالجامعة العربية - أن المبادرة تقدم الدعم للسودانيين المتأثرين بالحرب في مجالات مثل التعليم والصحة، وغيرها من المجالات، مشيدًا بتعاون السلطات المصرية معها.

وأكد أن استضافة الجامعة العربية لاجتماع المبادرة ومشاركة الأمين العام به تأتي تأكيدًا منه على رعاية ودعم هذه المبادرة والتي قدمت بالفعل مساندة على الأرض للكثير من المتأثرين والعالقين جراء الحرب، ومن المنتظر تقديم المزيد من الدعم خلال الفترة القادمة كما أعلن خلال هذا الاجتماع.

وأشار إلى أن المبادرة تظهر القدرات التي يمكن شحذها لدى المجتمع المدني العربي، بالتعاون مع الجامعة العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك، للعمل على دعم السكان في البلدان العربية التي تواجه أزمات أو حروب أو حالات الطوارئ، بما يتسق مع القيم العربية التي تؤكد على دعم إغاثة المنكوبين في الأزمات والكوارث، وعدم تركهم نهبًا للظروف القاسية.

جامعة الدول العربية السودان مبادرة نبض العرب المجتمع المدنى الحرب

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