مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية: نستند لمصر دائمًا لحماية الشعب الفلسطينى من بطش إسرائيل

قال مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، مهند العكلوك، إن الشعب العربي الفلسطيني يتعرض لمذبحة على أيدي الاحتلال الغاشم، لذا يجب الارتقاء من لغة الإدانة إلى لغة التنفيذ.

مذبحة إسرائيل فى فلسطين

وأكد السفير مهند العكلوك، خلال لقاء خاص له عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بعد مداولات كثيرة اليوم في مجلس الجامعة العربية، تم توجيه رسائل واضحة إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن للقيام بدورها في حماية الشعب الفلسطيني من بطش إسرائيل، معبراً: "تم وضع خطوات عملية، من بينها القيام بزيارات واتصالات دولية خلال الجلسة".

وأضاف، في حديثه، أنه كان يوجد خطوات في التحرك القانوني، حيث افتتحت المحكمة الدولية الجنائية قبل أكثر من عامين تحقيقا في الجرائم التي أرسلتها الجامعة العربية ولكن لم يتم التحقيق فيها حتى الآن، ولهذا وجهت الجامعة دعوة لهذه المحكمة من أجل الإدلاء بصوتها فيما تقوم به إسرائيل.

جرائم إسرائيل اللامتناهية

وتابع: "مجلس الجامعة العربية أقر التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة للقيام بدورها".

واستطرد: "إسرائيل تضع نفسها دائماً عدوا للشعب الفلسطيني وقيادة الدولة، ووضعت نفسها بموضع عدو السلام، لذا كان هناك قرار باستئناف وقف الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي".

الموقف المصرى من القضية الفلسطينية

وأشار إلى أن دولة فلسطين تستند دائماً إلى جمهورية مصر العربية، حيث دائماً ما تتصدى مصر لجرائم إسرائيل وبطشها ضد الشعب الفلسطيني، وتسعى دائما إلى حقن دماء الشعب، معبرا: "مصر ستكون من بين الدول التي ستقدم مرافعة أمام محكمة العدل الدولية لنصرة الشعب الفلسطيني".