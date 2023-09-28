الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إخماد حريق شب فى كابل كهرباء بطريق "القاهرة- الفيوم"

حريق
حريق

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة علي حريق  في كابل كهرباء أرضي قبل أن يمتد لباقي الكابلات وينتقل إلى المباني السكنية، ولم يسفر عن وجود إصابات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تفاصيل البلاغ

البداية بتلقي شرطة النجدة بمحافظة الفيوم بلاغا بنشوب حريق بكابل كهرباء أرضي بشارع جمال عبد الناصر ببداية طريق القاهرة الفيوم، علي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحريق.

وتمكنت من السيطرة عليه وإخماد النيران قبل امتداده لباقي الكابلات، ولم يسفر عن وجود إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

قوات الحماية المدنية محافظة الفيوم حريق كابل كهرباء أرضي النيابة شرطة النجدة بمحافظة الفيوم

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