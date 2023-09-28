ميجان ماركل تطور أسلوبها فى ارتداء فساتينها.. الجمع بين العالمية والبساطة

أدخلت ميجان ماركل، زوجة الأمير هاري، موجة من الحداثة والبساطة في أسلوب العائلة المالكة البريطانية، حيث اشتهرت ميجان بأزيائها الفاخرة والهادئة أحادية اللون، وفساتينها المبهرة على السجادة الحمراء، وسرعان ما أصبحت ميجان أيقونة للموضة في جميع أنحاء العالم.

الدوقة معروفة لدى مصممين متكررين مثل جيفنشي وديور، بينما تمزج أيضًا بين القطع ذات الأسعار المعقولة من العلامات التجارية مثل Aritzia وJ.Crew، والمصممين الصغار المستدامين.

16 سبتمبر 2023

تحضر الدوقة الحفل الختامي لألعاب Invictus Games لعام 2023 بفستان مزين بالأزهار من Cult Gaia، وحذاء من Aquazzura باللون البيج، ومجوهرات Cartier.

16 سبتمبر 2023

تصل ميجان إلى حفل الميدالية خلال دورة ألعاب Invictus لعام 2023 مرتدية معطفًا كريميًا وسروالًا متناسقًا من Cuyana، بالإضافة إلى تي شيرت أبيض وحذاء Aquazzura باللون البيج وإكسسوارات Cartier.

15 سبتمبر 2023

تحضر ميجان حفل استقبال الحب الوطني الحقيقي بفستان متوسط ​​الطول منسوج باللون الرمادي من Toteme.

15 سبتمبر 2023

تشاهد ميجان مباراة كرة طائرة خلال دورة ألعاب Invictus لعام 2023 وهي ترتدي فستانًا أزرق متعدد الألوان من Carolina Herrera وحذاءً أسود من Dior.

15 سبتمبر 2023

تحضر ميجان اليوم السادس من ألعاب Invictus لعام 2023 وهي ترتدي ثوبًا فضفاضًا أبيضًا منعشًا من Zara، وسترة كريمية، وصندل أسود من Saint Laurent، وقلادة بدلاية من الذهب Brilliant Earth، وأقراط على شكل سلسلة من Bottega Veneta، وحقيبة كروس خضراء داكنة من Cesta Collective، ساعة كارتييه تانك وسوار ذهبي.

14 سبتمبر 2023

تحضر ميجان اليوم الخامس من ألعاب Invictus لعام 2023 وهي ترتدي سترة منسوجة من رالف لورين، وبنطلون جينز أبيض ضيق، وأحذية مسطحة سوداء.

14 سبتمبر 2023

تحضر ميجان اليوم الخامس من ألعاب Invictus لعام 2023 بأزرار بنية حريرية من L'Agence، وبنطلون واسع الساق، وحذاء من جلد الغزال البني من Manolo Blahnik، وأقراط دائرية ذهبية.

14 سبتمبر 2023

تحضر ميجان اليوم الخامس من ألعاب Invictus لعام 2023 بقميص أسود وبنطلون أسود وسترة كريمية.

13 سبتمبر 2023

تحضر ميجان اليوم الرابع من ألعاب Invictus لعام 2023 في سترة بيضاء بدون طية صدر السترة مع زخرفة سوداء من J.Crew، وقميص أسود برقبة واسعة، وزوج من السراويل القصيرة المطوية باللون الكريمي من Staud، وأحذية مسطحة باللون البيج مع قبعة سوداء. إصبع القدم من شانيل. لقد ارتدت حزامًا أسود من جيفنشي وأقراطًا مرصعة بالألماس وساعة كارتييه الذهبية.

12 سبتمبر 2023

وصلت ميجان إلى مطار دوسلدورف بفستان ميدي مطوي من Banana Republic Factory، وحزام جلدي أسود مجدول، وحذاء بكعب من جلد الغزال الأسود.

16 مايو 2023

حضر دوق ودوقة ساسكس حفل توزيع جوائز مؤسسة السيدة لنساء الرؤية: الاحتفال بأجيال التقدم والقوة، في قاعة Ziegfeld Ballroom في مدينة نيويورك. ارتدت ميجان فستانًا ذهبيًا مطرزًا بدون حمالات من Johanna Ortiz، وكعبًا ذهبيًا من Tom Ford، وحقيبة يد شفافة من CH Carolina Herrera، وأقراط J.Crew، وسوار Cartier Love.

6 ديسمبر 2022

حضرت ميجان حفل توزيع جوائز روبرت إف كينيدي لحقوق الإنسان لعام 2022 في مدينة نيويورك، حيث ارتدت فستانًا رائعًا متوسط ​​الطول مكشوف الكتفين باللون الأبيض العاجي، تتميز القطعة ذات الأكمام الطويلة، التي صنعتها لويس فويتون خصيصًا، برقبة باردو وتنورة من زهور التوليب، لقد قامت بإقران المظهر بخاتم من الزبرجد الأزرق كان في السابق ملكًا للأميرة ديانا، وأقراط متدلية مطلية بالذهب من كارولينا هيريرا، وحقيبة يد سوداء من جيفنشي، ومضخات سوداء.