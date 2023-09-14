بعد نجاح السيرة الذاتية للأمير هاري.. ميجان ماركل تستعد لطرح مذكراتها

تستعد ميجان ماركل، دوقة ساسكس، لكتابة مذكرات تحكي كل شيء وتوثق حياتها حتى الآن، وفقًا للخبير الملكي توم باور.

مذكرات ميجان ماركل

صرح باور، وهو مؤلف كتاب "الانتقام: ميجان وهاري والحرب بين آل وندسور"، بهذا الكشف في مقابلة مع دان ووتون على قناة "جي بي نيوز" مساء الأربعاء.

وقال باور: معلوماتي أنها تكتب مذكراتها التي ستدر لها أموالاً طائلة. وكل ما رأيناه الأسبوع الماضي هو تلاعب إعلامي".

وتأتي تعليقات باور بعد أن ألقت ميجان خطابًا مرتجلًا في دورة ألعاب "انفكتوس" في دوسلدورف مساء الأربعاء. وأشادت في كلمتها بالحدث ووصفته بأنه "مذهل"، كما اعتذرت عن تأخرها على حضور الحفل قائلة: إنه أمر مميز للغاية أن أكون هنا، وأنا آسفة لأنني تأخرت قليلاً".

كما أعربت ميجان عن رغبتها في إحضار طفليها الأمير آرتشي والأميرة ليليبيت إلى دورة الألعاب في المستقبل.

تصريحات الخبير الملكي

وتعد تصريحات "باور" حول مذكرات ميجان هي الأحدث في سلسلة التقييمات السلبية للدوقة من قبل الخبير الملكي.

زعم باور في كتابه أن ميجان تلاعبت بهاري لدفعه إلى ترك العائلة المالكة وأنها كانت متطلبة ويصعب العمل معها.

ولم يتم تحديد موعد لإصدار مذكرات ميجان بعد، ولكن من المتوقع أن يكون حدثًا كبيرًا في سوق النشر، وإذا كان حديث "باور" صحيحًا، فقد يكون الكتاب مصدرًا رئيسيًا لكسب المال لميجان، كما يمكن أن يلقي ضوءًا جديدًا على الفترة التي قضتها في العائلة المالكة.

يقال إن مذكرات ميجان ماركل ستنشرها دار "بنجوين راندوم هاوس"، وهي الدار التي نشرت مذكرات الأمير هاري؛ "سبير/ احتياطي" كما يقال إن قيمة الكتاب تصل إلى 15 مليون دولار، مما يجعله واحدًا من أكثر المذكرات المربحة التي كُتبت على الإطلاق.

ولم تعلق ميجان ماركل بعد على التقارير التي تفيد بأنها تكتب مذكراتها، بينما تشير التوقعات إلى احتمالية صدور الكتاب خلال العام الجاري.

سيرة الأمير هاري

يذكر أن سيرة الأمير هاري التي حملت عنوان "احتياطي" قد حققت نجاحًا هائلًا وأرقامًا قياسية في المبيعات، ليس فقط لكونه خاصًا بواحد من الشخصيات الملكية الأكثر إثارة للجدل في السنوات الأخيرة، ولكن أيضًا لجرأة ما طرحه الأمير هاري في كتابه حول العائلة المالكة، وما صرح به في مقابلات تلفزيونيّة عن بعض الموضوعات الساخنة التي تطرّق إليها في كتابه.