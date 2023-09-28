الخميس 28 سبتمبر 2023
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شاب من الغردقة: لن يتمكن أحد من إثناء المصريين عن دعمهم للرئيس السيسى

عمرو رسلان
عمرو رسلان

قال عمرو رسلان، شاب من مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يكن رئيسًا تقليديًا، ولكنه منقذ مصر كما يلقبهُ المصريون في كل ربوع الوطن، مؤكدًا أن ما قدمه الرئيس لمصر وشعبها خلال سنوات حكمه حقق نتائج فاقت توقعات الداخل والخارج، بجانب قوة مصرإقليميًا ودوليًا، لافتًا إلى إصرار الرئيس السيسي على حماية شعبه والحفاظ على سلامة المصريين.

شاب من الغردقة: المصريون يثقون في الرئيس السيسي ويقدمون له كل الدعم

وأضاف رسلان لـ«الدستور»؛ أن ما تم من مشروعات قومية كبرى خاصة القطاعات الحيوية من بنيه تحتية وشبكات طرق متكاملة، لم يكن مخططًا لها، وكان يجب أن يقف خلفها رئيس لديه قدرة وعزيمة على التنفيذ وهو الرئيس السيسي، لافتًا إلى أن هناك مشروعات وتطويرًا لولا دعم الرئيس السيسي ورؤيته لما وصلنا لها، خاصة الإنجازات التي غطت ربوع مصر، مؤكدًا أن الرئيس لديه وعي كبير وحكمة في إدارة شئون الدولة والتعامل مع كافة الملفات والقضايا، ومواجهة المؤامرات الخارجية والداخلية، مؤكدًا أن جموع الشعب المصري على يقين وثقة فيما يقوم به الرئيس السيسي من مشروعات وقرارات للنهوض بالوطن، متابعًا أن نظرة العالم تغيرت تجاه مصر بسبب الأعمال والمشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها في مختلف المناطق والأقاليم المصرية بسبب سرعة التنفيذ وارتفاع قيمة الأصول المصرية.

وتابع، أن الشعب المصري بمختلف فئاته وطوائفه يصطف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا ضرورة التصدي لمروجي الشائعات وكارهي الوطن وأصحاب الأجندات الخارجية، تحت رايات متعددة بكل حزم وحسم، ولن يتمكن أحد في أن يثني المصريين عن دعمهم للرئيس الذي وفر لهم احتياجاتهم وحافظ لهم على حقوقهم، مؤكدًا أن المصريين لديهم أمل وثقة في أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي وداعمون له في كل مراحل التنمية، وذلك على قناعة وثقة في قدرته على استكمال مسيرة التنمية التي بدأها بدعم المصريين.

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