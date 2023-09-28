أبو العباس لـ "الشاهد": تكريم السيسى لأبطال معركة "أبو عطوة" شيئًا عظيمًا

قال العريف عباس محمد أبو العباس، أحد أبطال معركة أبو عطوة في حرب أكتوبر عام 1973م، إن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لأبطال معركة أبو عطوة في حرب أكتوبر، بعد مرور كل هذه السنوات الطويلة، كان شيئًا عظيمًا.

وأضاف العريف أبو العباس خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن الرئيس السيسي أثناء تكريمه لأبطال معركة أبو عطوة، قال لابد وأن يتصور سيادته ومجموعة من قادة الجيش مع أبطال معركة "أبو عطوة" حتى يصبحوا جزء منهم ومما صنعوه.

وتابع العريف أبو العباس: "لو قالولي تعالى النهاردة مرة أخرى للحرب، عندي استعداد ألبس الزي العسكري وأسبق شباب اليوم للحرب".

برنامج “الشاهد"

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه د. محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.