الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أبو العباس: متحف "أبو عطوة" دليل تدمير دبابات العدو وعدم وصولهم الإسماعيلية

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والعريف عباس محمد أبو العباس

قال العريف عباس محمد أبو العباس، أحد أبطال معركة أبو عطوة في حرب أكتوبر عام 1973، تجمعت أنا ورفاقي في حرب أكتوبر بعد ظهور الهواتف الحديثة، ومواقع التواصل الاجتماعي، معقبا: "بدأنا نبحث عن بعضنا ونتجمع". 

 

وأضاف العريف أبو العباس خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية Extra news، أن بطل مثل أحمد البدري الذي تم تكريمه العام الماضي كان من المقربين لي، وكان لي صديق اسمه سليمان من قرية قريبة مني، وكان دائم الزيارة لي، وغيره من رفاقي بالقرى القريبة مني، لكن كان يوجد لي رفاق في الحرب من محافظات مثل أسوان وأسيوط والمنيا والشرقية ومن كل المحافظات. 

 

وتابع: "يوجد لوحة في "أبو عطوة" في متحف دبابات مكون من 7 دبابات للعدو الإسرائيلي تم تدميرهم، وهو المتحف الوحيد الموجود في غرب القناة، ويوجد في هذا المتحف لوحات بها أسماءنا المجموعة 139، والكتيبة 223، والكتيبة 133  وهي الكتيبة التي أكون أحد أفرادها، وهذا المتحف يعتبر هو الدليل على تدمير دبابات إسرائيل في هذا المكان وعدم اقترابهم من الإسماعيلية". 

 

برنامج “الشاهد"  

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه د. محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

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