الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الدفاع الأوكرانى يعين 3 نواب جدد بعد موجة فصل موظفين

وزير الدفاع الأوكراني
وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف

عين وزير الدفاع الأوكراني، رستم عمروف، 3 نواب جدد، بعد أكثر من أسبوع، من إعلانه استعادة الوزارة تشغيلها إثر فصل جماعي لعدد من الموظفين.

وقال عمروف - على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) - إن "التغييرات ستكون ملحوظة لدى جنودنا".

وأذاعت شبكة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم، أن الوزير قام بتسمية نوابه: يوري دجيجير، نائبًا للشئون المالية، وناتاليا كالميكوفا نائبًا للتنمية الاجتماعية، وكاترينا تشيرنوجورينكو نائبًا مختصًا بالتطوير الرقمي.

تأتي التغييرات الأخيرة في مسؤولي الدفاع بعد أن أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزير دفاعه، أوليكسي ريزنيكوف، في بداية الشهر، مشيرًا إلى الحاجة إلى "أساليب جديدة".

الدفاع الأوكراني الموظفين فيسبوك سي ان ان الامريكية

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