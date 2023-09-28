الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا تتهم أمريكا وبريطانيا بتدبير تفجير "نورد ستريم"

المتحدث باسم الكرملين
المتحدث باسم الكرملين الروسي ديميتري بيسكوف

قال المتحدث باسم الكرملين الروسي، ديميتري بيسكوف، إن الانفجارات التي وقعت في مياه البحر والتي دمرت خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم" في بحر البلطيق، دبرتها الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقال بيسكوف في إفادة صحفية دورية، ردًا على سؤال بشأن التفجيرات في خطي الغاز، والتي وقعت في سبتمبر 2022: "إنهم متورطون بطريقة أو بأخرى في هذا الهجوم الإرهابي"، مشيرًا في حديثه إلى أمريكا وبريطانيا ولكن دون تقديم أي دليل.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، قد قال في تصريحات سابقة، تعليقًا على تقارير نشرتها وسائل الإعلام الغربية بشأن التفجيرات التي استهدفت خط أنابيب "نورد ستريم"، إن التقارير بشأن الهجمات على "خط نورد ستريم" ليست غريبة فحسب بل تفوح منها رائحة الجرائم الوحشية.

وأضاف "بيسكوف" في حديثه شهر مارس الماضي: "كيف يمكن للولايات المتحدة أن تضع فرضيات بشأن تفجير "نورد ستريم" دون إجراء تحقيقات؟".

وفي مارس الماضي، قال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من جانبه، إن كييف "غير متورطة مطلقًا" في هجمات العام الماضي على خط أنابيب نورد ستريم ولا معلومات لديها عما حدث.

الكرملين الروسي الكرملين ديميتري بيسكوف الغاز بريطانيا بحر البلطيق

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