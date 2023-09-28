العريف أبو العباس لـ"الشاهد": تلقينا تعليمات بإنهاء قوات العدو غرب القناة

قال العريف عباس محمد أبوالعباس العقاد، أحد أبطال معركة "أبو عطوة" في حرب أكتوبر، إنه بعد وصول كتيبته 133 إلى منطقة القصاصين بالإسماعيلية، شاهدوا بالليل الحرب الحقيقية والمدفعية الثقيلة وسيارات قاذفات الصواريخ.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن يوم 18 أكتوبر دخلوا منطقة الجنانين بالإسماعيلية وقت غروب الشمس، لملاقاة العدو والذي كان يضرب بشكل عشوائي وبدون أهداف، مشيرًا إلى أنهم وقتها ترجلوا من السيارات للجنانين حتى يحتموا من الطلاقات الإسرائيلية ولم يكن هناك استطلاع ولا يعرفون ماذا يفعلون؟.

وتابع، أنهم قضوا ليل يوم 19 بالجنانين، وبعدها تم عمل تجميعه لهم عند هيئة قناة السويس، وتم إرسال مجموعات من الاستطلاع ومنهم من استشهدوا والباقي كشف وضع الجنود الإسرائيليين وأسلحتهم، مؤكدًا أنهم تلقوا تعليمات من الرئيس أنور السادات بأن ينهوا القوات الإسرائيلية التي دخلت غرب القناة.

الموسم الثالث من برنامج الشاهد

ويقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.