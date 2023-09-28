"الشاهد".. العريف أبو العباس يكشف سر سفر كتيبته لليبيا عام 1971

قال العريف عباس محمد أبو العباس، أحد أبطال معركة “أبو عطوة” في حرب أكتوبر عام 1973، إنه في نهاية عام 1971، توجهت كتيبته إلى ليبيا لتدريب أفراد الجيش هناك، وعدنا إلى منطقة الهرم في أبريل 1973 لتشكيل المجموعة 139 صاعقة.

وأضاف في حواره لبرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز: "المجموعة 139 صاعقة كانت عبارة عن 4 كتائب وهم الكتيبة 133، 103، 183، و223 تحت قيادة اللواء أحمد أسامة إبراهيم".

وتابع: "استمرينا في التدريب بمنطقة الهرم منذ أبريل حتى 17 أكتوبر 1973 حتى فتح الثغرة".

ويعد برنامج "الشاهد" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.