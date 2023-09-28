الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

العريف أبو العباس لـ"الشاهد": نُقلنا للكتيبة 133 بعد ضرب مدرسة الصاعقة

العريف أبو العباس
العريف أبو العباس

قال العريف عباس محمد أبو العباس، أحد أبطال معركة “أبو عطوة” خلال حرب أكتوبر 1973، إنه بعد حصوله على فرقة الصاعقة كانوا يريدون إلحاقه بفرقة قفز وتطبيق مظلات 143، إلا أنه رفض حبًا في الصاعقة .

وأضاف “أبو العباس” في حواره لبرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز: "كان مدربنا في هذه الفرقة نجل وزير المالية في هذا الوقت عبد المنعم القيسوني، ووقتها أردت العودة إلى الصاعقة".

العريف أبوالعباس: نُقلنا من الكتيبة 133 صاعقة بعد ضرب مدرسة أنشاص

وتابع: "رجعت الصاعقة وحصل ضرب على مدرسة الصاعقة في أنشاص عام 1970 ونقلونا إلى منطقة العامرية، وتوزيعي جاء على الكتيبة 133 صاعقة في غرب القناة".

ويعد برنامج "الشاهد" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

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