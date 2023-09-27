دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يستأنف مرانه استعدادًا لمواجهة سانت جورج

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.

واجتمع مارسيل كولر، المدير الفني باللاعبين، قبل انطلاق المران، لمراجعة الأمور الفنية والتدريبية، في إطار الاستعدادات لمباراة العودة أمام سانت جورج الإثيوبي.

فيما قاد أندريس إندويا مخطط الأحمال مرانًا بدنيًّا مطولًا للاعبين على مجموعتين، الأولى في الجيم والثانية في الملعب.

كما أدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريبات بدنية وفنية متنوعة، تحت إشراف ميشيل يانكون.

واختتم “كولر” المران، بتقسيمة قوية على أربعة فرق، تم خلالها تنفيذ بعض التعليمات الفنية المحددة للاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سانت جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها السابعة من مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة.

وفاز الأهلي في مباراة الذهاب التي أقيمت مساء الأحد الماضي، بثلاثية نظيفة ليقترب بقوة من التأهل إلى دور المجموعات.

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جاهزية بيرسي لمباراة سانت جورج.. وموقف كهربا ورضا سليم

وفي سياق متصل، صار بيرسي تاو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزًا لخوض مباراة سانت جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32.

وتعافى الدولي الجنوب أفريقي من الإصابة ليصبح جاهزا لخوض المباراة.

فيما شارك محمود عبد المنعم كهربا الذي عانى من إصابة عضلية في جزء من مران اليوم الأربعاء.

واكتفى رضا سليم بخوض تدريبات تأهيلية ولم يشارك في المران الجماعي حيث يعاني من كدمة في الركبة وسيتحدد موقفه النهائي من المشاركة غدًا الخميس.

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