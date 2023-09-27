"المتحدة للرياضة" تكرم الأهلى والزمالك فى حفل السوبر المصرى

شهد حفل الإعلان عن رعاية بطولة كأس السوبر المصري الذي سيقام بدولة الإمارات الشقيقة، على حصول النادي الأهلي على جائزة الفريق الأكثر تتويجًا ببطولة السوبر المصري برصيد 13 بطولة.

وتسلم العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي جائزة الفريق الأكثر تتويجا بالسوبر المصري، من قبل الشركة المتحدة للرياضة، برئاسة محمد يحيى لطفى وسيف الوزيري رئيس شركة برزنتيشن وجمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وخالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة.

كما فاز النادي الأهلي بجائزة الفريق الأكثر مشاركة في السوبر المصري أيضا.

المتحدة للرياضة تكرم نادي الزمالك في حفل الإعلان عن رعاة السوبر المصري

كما شهد حفل الإعلان عن رعاة بطولة السوبر المصري المقرر إقامته بالإمارات تكريم نادي الزمالك كأول فريق فاز ببطولة السوبر المصري موسم 2001، وتسلمها الدكتور عماد البناني رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك.

المتحدة للرياضة تكرم عبدالله السعيد بجائزة هداف بطولة السوبر المصري

فاز عبدالله السعيد نجم فريق بيراميدز، بجائزة هداف بطولة السوبر المصري في حفل الإعلان عن رعاة بطولة السوبر المصري في البطولة المقرر إقامتها بدولة الإمارات.

وسلم محمد يحيي رئيس المتحدة للرياضة وسيف الوزيري رئيس مجلس إدارة استادات وبرزنتيشن وخالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة جائزة هداف بطولة السوبر المصري لعبدالله السعيد.

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أشرف صبحي يرحب بمجلس أبو ظبي ودولة الإمارات على استضافة السوبر

وفي السياق ذاته، رحب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب، بمجلس أبوظبي الرياضي ودولة الإمارات على استضافة السوبر المصري، قائلا العلاقات المصرية الإماراتية علاقة قوية من سنوات طويلة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى يقام حاليا بمنطقة الأهرام بمناسبة إقامة كأس السوبر في الإمارات.

وتقام مباراة السوبر للأندية الأبطال بمشاركة 4فرق بطل الدوري وبطل كأس مصر وبطل رابطة الأندية ووصيف الدوري.

ويحصل الفائز على 250 ألف دولار وصاحب المركز الثاني 125 ألفا و و75 صاحب المركز الثالث و50 ألف دولار صاحب المركز الرابع.