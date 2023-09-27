الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"المتحدة للرياضة" تكرم الأهلى والزمالك فى حفل السوبر المصرى

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

شهد حفل الإعلان عن رعاية بطولة كأس السوبر المصري الذي سيقام بدولة الإمارات الشقيقة، على حصول النادي الأهلي على جائزة الفريق الأكثر تتويجًا ببطولة السوبر المصري برصيد 13 بطولة.

وتسلم العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي جائزة الفريق الأكثر تتويجا بالسوبر المصري، من قبل الشركة المتحدة للرياضة، برئاسة محمد يحيى لطفى وسيف الوزيري رئيس شركة برزنتيشن وجمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وخالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة.

كما فاز النادي الأهلي بجائزة الفريق الأكثر مشاركة في السوبر المصري أيضا.

المتحدة للرياضة تكرم نادي الزمالك في حفل الإعلان عن رعاة السوبر المصري

كما شهد حفل الإعلان عن رعاة بطولة السوبر المصري المقرر إقامته بالإمارات تكريم نادي الزمالك كأول فريق فاز ببطولة السوبر المصري موسم 2001، وتسلمها الدكتور عماد البناني رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك.

المتحدة للرياضة تكرم عبدالله السعيد بجائزة هداف بطولة السوبر المصري

فاز عبدالله السعيد نجم فريق بيراميدز، بجائزة هداف بطولة السوبر المصري في حفل الإعلان عن رعاة بطولة السوبر المصري في البطولة المقرر إقامتها بدولة الإمارات.

وسلم محمد يحيي رئيس المتحدة للرياضة وسيف الوزيري رئيس مجلس إدارة استادات وبرزنتيشن وخالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة جائزة هداف بطولة السوبر المصري لعبدالله السعيد.

اقرأ أيضا.. جوائز بطولة السوبر المصري 2023 بالإمارات

أشرف صبحي يرحب بمجلس أبو ظبي ودولة الإمارات على استضافة السوبر

وفي السياق ذاته، رحب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب، بمجلس أبوظبي الرياضي ودولة الإمارات على استضافة السوبر المصري، قائلا العلاقات المصرية الإماراتية علاقة قوية من سنوات طويلة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى يقام حاليا بمنطقة الأهرام بمناسبة إقامة كأس السوبر في الإمارات.

وتقام مباراة السوبر للأندية الأبطال بمشاركة 4فرق بطل الدوري وبطل كأس مصر وبطل رابطة الأندية ووصيف الدوري.

ويحصل الفائز على 250 ألف دولار وصاحب المركز الثاني 125 ألفا و و75 صاحب المركز الثالث و50 ألف دولار صاحب المركز الرابع.

الشركة المتحدة للرياضة السوبر المصرى حفل رعاية السوبر المصري الاهلى الزمالك عبد الله السعيد أشرف صبحي

مواد متعلقة

جوائز بطولة السوبر المصرى 2023 بالإمارات

«المتحدة للرياضة» و«أبوظبى الرياضى» يعتمدان نظامًا جديدًا لبطولة «كأس السوبر المصرى»

اتحاد الكرة: السوبر المصرى سيكون من 4 أندية بالموسم الجديد

الأكثر قراءة

"التموين" تستورد 200 ألف طن سكر خام

تفاصيل حوار الرئيس السيسى مع الشيخ الطاروطى

تحذيرات بخطورتها.. "الأرصاد" تكشف ظواهر جوية تشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة

تفاصيل شكوى لاعبى الزمالك من أوسوريو

اتخطبت لغيره.. شاب ينهى حياة طليقته أمام مصنع بالعمرانية

مصرع طالب على يد والده وعمه بميت غمر بمحافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

ماجد حبته

الأمن الغذائى العربى

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل): ُمنحنى العنف وآليات التفكيك (1)

محمد رفعت

أسبوع الأحداث المهمة والذكرى الطيبة!

عبد الرحيم طايع

الفن الذى للفلوس.. لا للفن ولا للحياة!

مدحت بشاى

طاعون العصر

منى رجب

اكتشفت مدينة الغردقة بمواقعها وشواطئها الخلابة

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم