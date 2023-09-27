تفاصيل حوار الرئيس السيسى مع الشيخ الطاروطى

عبر الشيخ عبدالفتاح الطاروطي عن سعادته بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، له اليوم في احتفالية المولد النبوي الشريف، مؤكدًا أن كل إنسان مجتهد يسعى للتكريم لأنه يشعره بقيمة عطائه، وما قدمه في رحلته القرآنية، والتي تحققت بأفضل ما توقع.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، والمذاع عبر فضائية dmc، أنه تعرض للسقوط خلال الفترة الأخيرة وأصيب بكسرفي ساقه، مبينًا أن تكريم الرئيس له كان بشكل أبوي وبحنان لم يكن يتوقعه.

وكشف تفاصيل الحديث الجانبي الذي دار بينه وبين الرئيس السيسي، مؤكدًا أن الرئيس عندما نزل من على منصة التكريم، قال له: "خطواتك تاج على رأسي"، فرد عليه الرئيس بقوله: "لا إحنا بنحبك وإنت تستاهل كل خير"، مشيرًا إلى أنه وقتها شعر أن 48 عامًا قرأ فيها القرآن ومعلمًا للقرآن واستخراج أجيال حافظة للقرآن لتبقى دولة التلاوة رائدة وكأنه نال كل التكريم في كلمة واحدة.

رسالته للرئيس السيسي

وتابع أنه أخبر الرئيس برسالة قرآنية وهي "فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ"، وهي رسالة دعم وتثبيت من شعب يقدر قيمة المجهود الذي بذل خلال السنوات الماضية وأنه من هؤلاء الناس الذين يعيشون الحياة بحلوها ومرها ولكن لابد أن نكمل الطريق.