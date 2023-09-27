الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ريال مدريد ينتصر على لاس بالماس بثنائية فى الدورى الإسبانى

خوسيلو
خوسيلو

انتصر فريق ريال مدريد على ضيفه لاس بالماس في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة السابعة لبطولة الدوري الإسباني بهدفين دون رد.

وأنهى ريال مدريد الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدف دون رد.

وجاء الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بعدما انطلق لوكاس فاسكيز من الجانب الأيمن لمنطقة جزاء لاس بالماس ولعب كرة عرضية ناحية براهيم دياز الذي تسلم الكرة وسددها بيمناه وارتطمت بساق مدافع لاس بالماس وسكنت الشباك.

واستحوذ ريال مدريد على مجريات اللعب من بداية المباراة، كما ضغط على دفاعات فريق لاس بالماس من أجل تسجيل هدف مبكر، فيما تراجع فريق لاس بالماس للدفاع، وحاول منع لاعبي ريال مدريد من الوصول لمرماهم.

وانقلب الاستحواذ لصالح فريق لاس بالماس في الشوط الثاني مع تقدم ملحوظ من الفريق لمحاولة تسجيل هدف التعادل فيما استمر الفريق الملكي على محاولاته الهجومية، من أجل إضافة الهدف الثاني وتأمين انتصاره.

وهدد لاعبو لاس بالماس مرمى ريال مدريد في محاولتين إثنين، فيما جاءت خطورة لاعبي ريال مدريد على المرمى من كرة وحيدة سكنت الشباك.

وسجل خوسيلو الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 54 من عمر المباراة، بعدما أرسل رودريجو كرة عرضية من الجانب الأيسر للملعب وحولها خوسيلو برأسه على يسار الحارس وسكنت الشباك.

واستمرت المحاولات الهجومية بين كلا الفريقين في الدقائق التالية من عمر المباراة، وانفتح كلاهما على الأداء الهجومي، إذ أظهر لاعبو لاس بالماس رغبة قوية في تسجيل هدف تقليص الفارق ثم العمل على التعادل بينما حاولا ريال مدريد إنهاء المباراة بالهدف الثالث.

وسدد لاعبو ريال مدريد 9 كرات على المرمى من 21 محاولة وخرجت 3 من الملعب واعترض الدفاع 9 كرات، مقابل تسديدتين من 14 محاولة لفريق لاس بالماس وخرجت 7 كرات من الملعب واعترض الدفاع 5.

واستحوذ لاس بالماس في مجمل المباراة على الكرة بنسبة 52% مقابل 48% لصالح فريق ريال مدريد.

ورفع ريال مدريد رصيده لـ18 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب بفارق نقطة عن فريق جيرونا المتصدر، والذي انتصر على ضيفه فياريال بهدفين مقابل هدف، فيما توقف رصيد لاس بالماس عند 5 نقاط في المركز الـ17.

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