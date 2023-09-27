الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نيكولاس جاكسون يقود هجوم تشيلسى ضد برايتون بكأس الرابطة

نيكولاس جاكسون
نيكولاس جاكسون

كشف ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق تشيلسي عن تشكيل فريقه الذي سيواجه فريق برايتون ألبيون ضمن لقاءات دور الـ32 لبطولة كأس رابطة الأندية الانجليزية المحترفة.

ويقود نيكولاس جاكسون هجوم فريق تشيلسي في مباراة اليوم، ومعه كول بالمر وميخايلو مودريك.

وجاء تشكيل فريق تشيلسي لمباراة برايتون على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: أكسيل ديساسي، ليفي كولويل، مارك كوكريلا.

وسط الملعب: إيان ماتسين، ليسلي أوجوكوشا، موسيس كايسيدو، بين تشيلول.

الهجوم: ميخايلو مودريك، نيكولاس جاكسون، كول بالمر.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: ديوردي بيتروفيتش، جوش بروكينجس، ألفي جيكلهيرست، كونور كالاجير، إنزو فيرنانديز، رحيم ستيرلينج، أليكس ماتوس، ديفيد واشنطن، أرماندو بورخا.

ويسعى فريق تشيلسي للخروج من حالة فقدان النقاط التي يعيشها الفريق في الجولات الثلاثة الماضية في بطولة الدوري الانجليزي وكان آخر انتصار له على حساب فريق لوتون تاون بثلاثة أهداف دون رد، ثم فاز على فريق ويمبلدون في كأس الرابطة قبل أن يخسر أمام نوتنجهام فورست بهدف دون رد والتعادل مع بورنموث سلبيًا بدون أهداف، ثم الخسارة من أستون فيلا بهدف دون رد.

على الجانب الآخر، يدخل فريق برايتون مباراة اليوم في حالة فنية جيدة بعد تحقيقه الفوز في آخر 3 مباريات له في بطولة الدوري، ويسعى لتحقيق الفوز من أجل الاستمرار في مشواره ببطولة كأس الرابطة والعمل على المنافسة على أولى ألقابه منذ موسم 2010-2011 إذ كان آخر ألقابه هو الفوز بلقب دوري الدرجة الثالثة.

ويفتقد تشيلسي في مباراة اليوم خدمات كل من: "ويسلي فوفانا، ريس جيمس، روميو لافيا، كريستوفر نكونكو" بداعي الإصابة، فيما يغيب مالون جوستو عن الفريق بعد تلقيه البطاقة الحمراء في المباراة الماضية.

برايتون كأس رابطة الأندية الانجليزية المحترفة كأس الرابطة مباراة تشيلسي وبرايتون نيكولاس جاكسون

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