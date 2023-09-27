الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الوادى الجديد يشهد احتفالية "الليلة المحمدية".. ويُهدى 24 رحلة عمرة "للأسر القرآنية"

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، احتفالية "الليلة المحمدية" التي أقامتها المحافظة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بمسرح سينما هيبس بالخارجة، بحضور اللواء محمد أبوالليل مدير أمن المحافظة، ولفيفٌ من قيادات المحافظة التنفيذية والشعبية والأمنية والدينية.

24 عمرة للفائزين في مسابقة الأسر القرآنية 

وقدّم المحافظ التهنئة لأهالي المحافظة، داعيًا أن تكون هذه المناسبة فرصة نغتنمها للاقتداء بالرسول الكريم، كما قام بإهداء 24 رحلة عمرة لـ12 أسرة من الفائزين بمسابقة "الأسر القرآنية" التي تم تنظيمها بالتعاون مع مديرية الأوقاف بالمحافظة، راجيًا أن يدوم القرآن لهم نبراسًا ونورًا.

وشهدت الفعاليات عددًا من الكلمات الدينية، ومجموعة من العروض تضمنت المديح والإنشاد الديني، وعرضًا متميزًا للسيرة النبوية أشاد المحافظ به ووعد بتكريمه بعنوان "الليلة المحمدية".

محافظ الوادي الجديد احتفالية الليلة المحمدية ذكرى المولد النبوي الشريف بمسرح سينما هيبس ٢٤ رحلة عمرة

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