الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

63.4 مليار دولار.. نجاحات قطاع السياحة المصرى فى عهد الرئيس السيسى

القطاع السياحي
القطاع السياحي

تسير مصر بخطوات ثابتة لتعزيز إيرادات القطاع السياحي، حيث وضعت الدولة نصب عينيها الاهتمام بهذا القطاع الحيوي المهم الذي يسهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني وكأحد مصادر الدولة للنقد الأجنبي.

وفي السياق استعرض تقرير لقناة "إكسترا نيوز" نجاحات قطاع السياحة خلال الفترة الماضية، فعلى مدار العشر سنوات الماضية حققت السياحة في مصر بنحو 63.4 مليار دولار، ووصل إليها 90 مليونًا و100 ألف سائح وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما أشار التقرير إلى أنه على الرغم من كون السياحة الأكثر تأثرًا بالأحداث السياسية والتغيرات الاقتصادية الوطنية والدولية فإنها تظل القطاع الأكثر نموًا عالميًا.

وواجهت مصر هذه التحديات بتدابير وجهود مكنت القطاع من استعادة الأرقام التاريخية التي تُقاس بعام الذروة السياحي 2010 بنحو 14 مليون سائح.

ويظل قطاع السياحة شاهدًا على العديد من النجاحات، حيث تُظهر الأرقام أن السياحة المصرية حققت في الربع الأول من العام الحالي نحو 4 ملايين وخمسمائة ألف سائح، وكان شهر أبريل هو الأكبر، من حيث استقبال السائحين مسجلًا وحده نحو مليون و300 ألف سائح.

الدولة اتخذت إجراءات لحماية القطاع السياحي من تبعات أزمة كورونا

كما أسهمت الإجراءات التي اتخذتها الدولة في حماية القطاع السياحي من تبعات أزمة كورونا واعتماد استراتيجيات تسويقية وتحفيزية لاستعادة الحركة السياحية من خلال تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي خرجت في قرارات لجنة أزمة كورونا.

وانعكس ذلك على ثقة المستثمرين في إمكانية تحقيق القطاع نموًا متزايدًا، فارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال السياحة ليسجل نحو 298 مليون دولار.

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