الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: محافظة نينوى بالعراق أصبحت منطقة منكوبة بعد حريق قاعة الزفاف

الحرائق في العراق
الحرائق في العراق

قالت هبة التميمي، مراسلة القاهرة الإخبارية من بغداد، إن الحرائق تزداد في العراق الفترة الأخيرة خاصة في فصل الصيف نتيجة الأبنية التي لا تتبع معايير السلامة وغير الآمنة.

وأضافت، خلال تصريحاتها لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحريق الذي نشب مساء أمس بقاعة أفراح في محافظة نينوى، كان بسبب الألعاب النارية والتي أدت لاشتعال الحريق، مما أدى لإصابة الكثير من ضيوف الحفل ووفاة آخرين، وتحول حفل الزفاف لميتم وعيول كبير.

وأشارت إلى أنه تم تشييع جثامين الضحايا التي تم التعرف عليها اليوم في الحمدانية، وسط جنازة مهيبة. 

القبض على 4 أشخاص مسئولين عن القاعة

وأكدت أن محافظة نينوى أصبحت منطقة منكوبة بسبب هذا الحفل حتى فرق الدفاع المدني أكدت أنه كانت هناك صعوبة لخروج المدعوين بسبب ارتفاع عدد الضحايا، لأن القاعة تحتوي على مخرج واحد ولا يوجد مخرج للطوارئ وتم كسر الشبابيك، موضحة أن وزارة الداخلية أكدت أن لا شبهة جنائية في الحادث، وتم القبض على 4 أشخاص مسئولين عن القاعة.

وكشفت أن عدد الضحايا وصل إلى 95 حالة وفاة وأكثر من 100 شخص مصاب ويوجد الكثيرمن المفقودين من الأطفال والنساء. 

مراسلة القاهرة الاخبارية محافظة نينوي منطقة منكوبة قاعة افراح الحريق الالعاب النارية وزارة الداخلية

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