وزير الخارجية السعودية يلتقى الموفد الفرنسى للبنان ويبحثان سبل حل الفراغ الرئاسى

استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وفرنسا، وسبل تكثيف التنسيق المشترك في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر تطورات الملف اللبناني، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها، بحسب الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية السعودية على موقع X - تويتر سابقاً-.

حضر الاستقبال، المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي نزار بن سليمان العلولا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية لبنان وليد بن عبدالله بخاري.

الدعوة الفرنسية لاختيار حل ثالث لإنهاء ازمة لبنان

وكان دعا الموفد الفرنسي الخاص إلى لبنان، جان إيف لودريان، أمس الثلاثاء، “المسؤولين اللبنانيين إلى إيجاد خيار ثالث لحل أزمة الرئاسة”.

وقال لودريان، في مقابلة مع وكالة “فرانس برس”، إنه من المهم أن تضع الأطراف السياسية حدًا للأزمة، التي لا تطاق بالنسبة إلى اللبنانيين.

لبنان في دائرة الخطر

ونبّه من أن المؤشرات الحيوية للدولة اللبنانية تشير إلى أنها في دائرة الخطر الشديد، مؤكدا أنه ليس بإمكان أي منهما الفوز، ولا يمكن لأي من الخيارين أن ينجح.

وكان أكد السياسي اللبناني وليد جنبلاط، ان رئيس مجلس النواب اللبناني الرئيس نبيه بري بذل أقصى جهده لإطلاق حوار رئاسي يفتح أبواب قصر بعبدا الموصدة، لكن الشروط المستحيلة للقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر عطّلت مبادرته وأجهضت فرصة الحوار.

لا يوجد أمل في تسوية لازمة الفراغ السياسي في لبنان

وأشار جنبلاط إلى ان “أفق التسوية الرئاسية يبدو، وللأسف، مسدوداً حتى إشعار آخر”.

وعن البديل المحتمل لمنصب الرئيس، أكد جنبلاط أنه “لا يملك إجابة على هذا السؤال وأن من يجب أن يُسأل حول البديل هم الذين تعمدوا عرقلة الحوار”.