وفد الوزارة يُتابع سير العمل بهندسة كهرباء شرم الشيخ

تفقدت المحاسبة نادية قطري، العضو المتفرغ للشئون المالية بالشركة القابضة لكهرباء مصر، يرافقها وفد من قيادات الوزارة، مقر هندسة كهرباء شرم الشيخ على هامش مشاركتها فى الاجتماع السنوي للبنك الاسيوي الذى انطلقت فعالياته بالمدينة بحضور رئيس الوزراء.

يشارك في المؤتمر وفد من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة برئاسة المحاسبة نادية قطرى، العضو المتفرغ للشئون المالية بالشركة القابضة لكهرباء مصر، وشارك في الجولة التفقدية هانى إسماعيل، العضو المتفرغ للشئون المالية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، وعزت إبراهيم، رئيس قطاعات الشئون التجارية والمالية بشركة القناة لتوزيع الكهرباء.

وتابعت العضو المتفرغ للشئون المالية بالشركة القابضة لكهرباء مصر، سير العمل ومتابعة ما يتم تقديمه من خدمات مختلفة للعملاء المترددين على مقر الهندسة ، مشددة على حسن معاملة واستقبال الجمهور وتذليل العقبات التي تواجه أيا منهم فى إطار اللوائح والقوانين المعمول بها.

وأعربت “قطري” عن تقديرها لما يتم بذله من مجهودات مضنية فى قطاعات الشركة المختلفة بإشراف ومتابعة المهندس سامى أبو وردة، رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء وقيادات الشركة والعاملين..

وشددت على ضرورة متابعة أعمال التحصيل وكذلك سد المتأخرات والمستحقات المطلوبة من الفنادق والقرى السياحية كى تستطيع الشركة الوفاء بالتزاماتها والاستمرار فى تطوير وتحديث الشبكة الكهربائية بنطاق المناطق التابعة لها.

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن انعكاسات تركيز قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى على التقنيات المبتكرة الحديثة ضمن آليات التحول في الطاقة، ظهرت على الثقة الكبيرة التي وضعها عدد كبير من المستثمرين فى قطاع الكهرباء والطاقة المصري، وشجعت المستثمرين الأجانب والمحليين على الاستثمار في مشروعات القطاع.

جاء ذلك خلال كلمة مصر التي ألقاها وزير الكهرباء في المؤتمر الدولى لربط الطاقة المنعقد في مدينة بكين بالصين خلال الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر الجارى.