الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة التنزانى لـ«الدستور»: قادرون على تنظيم أفضل نسخ كأس أمم إفريقيا

داماس دانيال ندومبارو
داماس دانيال ندومبارو وزير الثقافة والفنون والرياضة التنزاني

عبر داماس دانيال ندومبارو، وزير الثقافة والفنون والرياضة التنزاني، عن سعادته بحصول بلاده على شرف تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2027، بالاشتراك مع أوغندا وكينيا.

وأعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، خلال اجتماعها بالقاهرة اليوم الأربعاء، عن حصول كل من تنزانيا وأوغندا وكينيا على شرف استضافة كأس أمم إفريقيا 2027، مع منح المغرب، شرف استضافة نسخة عام 2025.

وقال ندومبارو، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: "في البداية، نود أن نشكر الاتحاد الإفريقي واللجنة التنفيذية لثقتها في الدول الثلاثة كينيا، أوغندا، تنزانيا لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2027، ونحن واثقون تمامًا من أننا سننظم واحدة من أفضل بطولات كأس الأمم الإفريقية.

وأضاف: "نحن نستعد للبطولة، ونعمل على تجهيز الملاعب. لدينا 8 مطارات، ستكون جاهزة لاستقبال الضيوف والوفود، والطرق يتم تجهيزها في الوقت الراهن. الثلاث دول ستكون جاهزة لاستضافة النهائيات. وستتكلف تكلفة إنجاز الأعمال الخاصة بالبني التحتية نحو ثمانية ملايين دولار أمريكي".

وفيما يتعلق بالملاعب المستضيفة للبطولة، قال وزير الرياضة التنزاني: "في الحقيقة لدينا حاليًا ملعبين معتمدين من «كاف» لاستضافة المباريات القارية، وهما ملعب (بنجامين ماكابا) في دار السلام، والذي يتسع 60 ألف متفرج، والآخر ملعب (أمان) في زنزبار، والذي سيخضع حاليًا لأعمال التطوير.

وأضاف: "لدينا خطة لإضافة ملعبين آخرين، الأول في دودوما، والآخر في أورشا، التي تعد من أجمل المدن السياحية في تنزانيا".

وتابع ندومبارو: "بحلول عام 2025، سيكون لدينا أربعة ملاعب معتمدة من جانب الكاف، هذا إلى جانب ثلاثة ملاعب في كينيا وأربعة في أوغندا، وستكون تلك الملاعب جاهزة لاستضافة أمم إفريقيا 2027". 

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وأضاف: "لدينا خطة لإضافة ملعبين آخرين، الأول في دودوما، والآخر في أورشا، التي تعد من أجمل المدن السياحية في تنزانيا".

وتابع ندومبارو: "بحلول عام 2025، سيكون لدينا أربعة ملاعب معتمدة من جانب الكاف، هذا إلى جانب ثلاثة ملاعب في كينيا وأربعة في أوغندا، وستكون تلك الملاعب جاهزة لاستضافة أمم إفريقيا 2027". 

داماس دانيال ندومبارو وزير الثقافة والفنون والرياضة التنزاني كأس الأمم الأفريقية 2027 اوغندا كينيا اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم المغرب

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