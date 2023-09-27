الأمم المتحدة تنتقد الحظر الذى فرضته فرنسا على رياضييها الأوليمبيين من ارتداء الحجاب

علقت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، عاى الجدل الدائر في فرنسا حول العلمانية وملابس النساء، قائلة إنه لا ينبغي إجبار النساء على الالتزام بقواعد اللباس، بعد أن قالت الحكومة الفرنسية إن الرياضيين الذين يمثلون فرنسا سيُمنعون من ارتداء الحجاب خلال دورة الألعاب الأوليمبية 2024 في باريس .

وقالت مارتا هورتادو، المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد سؤالها عما إذا كان الحظر يلبي معايير الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان: "لا ينبغي لأحد أن يفرض على المرأة ما تحتاج إلى ارتدائه أو عدم ارتدائه".

الأحداث الرياضية احدث ضجة



وجاءت تصريحاتها بعد أن أبرزت وزيرة الرياضة الفرنسية، أميلي أوديا كاستيرا، التزام الحكومة بالعلمانية ومعارضتها لعرض الرموز الدينية خلال الأحداث الرياضية.

وقالت الوزارة إن تصريحات أوديا كاستيرا تتماشى مع القانون الفرنسي و"مهمة الخدمة العامة" المتوقعة من الرياضيين الفرنسيين، مما يعني أنه يجب عليهم البقاء على الحياد وعدم التعبير عن آراء أو معتقدات دينية.

واضافت في بيان: "على هذا النحو، لا يجوز لهن ارتداء الحجاب (أو أي ملحقات أو ملابس أخرى تعبر عن انتمائهن الديني) عند تمثيل فرنسا في مسابقة رياضية وطنية أو دولية".

وأضافت أن القواعد الخاصة بالرياضيين الآخرين سيتم وضعها من قبل كل اتحاد دولي، تحت إشراف اللجنة الأوليمبية الدولية.

وأشارت هورتادو إلى التزام فرنسا، باعتبارها دولة موقعة على الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة، بـ"اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتعديل أي أنماط اجتماعية أو ثقافية تقوم على فكرة الدونية أو التفوق لأي من الجنسين".

وقالت هورتادو للصحفيين: "ومع ذلك، فإن الممارسات التمييزية ضد مجموعة ما يمكن أن يكون لها عواقب ضارة".

وأشارت أيضًا إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان للقول بأن القيود المفروضة على التعبير عن الدين أو المعتقدات "مقبولة فقط في ظل ظروف محددة حقًا تعالج المخاوف المشروعة المتعلقة بالسلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة" وأن هذه القيود يجب أن يتم سنها في "الموضة المتناسبة".

لقد امتد الجدل الدائر منذ فترة طويلة في فرنسا حول العلمانية وملابس النساء إلى الرياضة.

وفي يونيو الماضي، أيدت أعلى محكمة إدارية في البلاد الحظر الذي منع لاعبات كرة القدم من ارتداء الحجاب أثناء اللعب.

ووجدت المحكمة أن الحظر "مناسب ومتناسب"، وقالت إن الاتحادات الرياضية لها الحق في فرض متطلبات الحياد على لاعبيها من أجل "ضمان حسن سير المباريات ومنع الاشتباكات أو المواجهات".

وقد طعنت مجموعة من اللاعبات المحجبات في هذا الحظر، وأطلقن على أنفسهن اسم "Les Hijabeuses"، قائلات إنه لا يتماشى مع قرار الفيفا لعام 2014 برفع الحظر الذي فرضه منذ سنوات.

وقد استخف وزير الداخلية المتشدد جيرالد دارمانين بجهودهن، واتهمهن بالأمل في "ضرب" الجمهورية، مضيفًا: "عندما تلعب كرة القدم، لا تحتاج إلى معرفة دين الشخص الذي أمامك".

ومنذ ذلك الحين، كثفت الحكومة الفرنسية جهودها لفرض العلمانية من خلال قمع ما تعتبره ملابس دينية.

وأعلنت الشهر الماضي عن أنها ستحظر العباءة، وهي ثوب طويل فضفاض ترتديه بعض النساء المسلمات، في المدارس الحكومية، مما أدى إلى إرسال عشرات الفتيات إلى المنزل من المدرسة.

وبينما دافعت الحكومة عن قرارها، قائلة إنه يتماشى مع قانون صدر عام 2004، اتهمها منتقدون بالتوجه نحو اليمين في محاولة للتنافس مع منافسيها اليمينيين المتطرفين.

ووصفت كليمنتين أوتان، عضو البرلمان عن حزب فرنسا الأبية اليساري المتطرف، الحظر بأنه "سمة من سمات الرفض المهووس للمسلمين"، في حين اتهم جان لوك ميلينشون، زعيم حزب فرنسا الأبية، الحكومة بإطلاق "شكل سخيف من أشكال الكراهية". الحرب على الدين".

وكثيرًا ما أدى التزام البلاد الصارم بالعلمانية إلى وضعها على خلاف مع لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وفي عام 2018، قالت لجنة مكونة من 18 خبيرًا من جميع أنحاء العالم إن البلاد انتهكت حقوق امرأتين بعد أن فرضت عليهما غرامات بسبب ارتداء النقاب. وقالت في حكمين بارزين إن الدولة فشلت في دعم ادعائها بأن النقاب يشكل تهديدًا للأمن العام. وبدلًا من ذلك،

وقالت إن الحظر الذي فرضته البلاد على تغطية الوجه قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تهميش النساء من خلال حبسهن في منازلهن وإعاقة وصولهن إلى الخدمات العامة.

وفي العام الماضي، تعرضت فرنسا مرة أخرى للتوبيخ من قبل لجنة حقوق الإنسان، التي وجدت أنها مارست التمييز ضد امرأة مسلمة من خلال منعها من الالتحاق بالتدريب المهني في مدرسة عامة أثناء ارتدائها الحجاب.