محافظ أسيوط يوافق على فتح 4 قاعات رياض أطفال جديدة "kg1" بمدارس السلام

وافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على فتح 4 قاعات رياض أطفال جديدة بمدارس السلام الخاصة بمدينة أسيوط وذلك بناء على التنسيق والطلبات المقدمة من مجلس إدارة المؤسسات التعليمية لسنودس النيل الإنجيلي على مستوى الجمهورية والممثل القانوني للمدارس لحل مشكلة الاقبال المتزايد على مرحلة رياض الأطفال "kg1" بالمدارس وفتح فصول وقاعات جديدة.

وذلك ضمن خطة المحافظة لوضع حلول جذرية لها تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.

جاء ذلك خلال لقائه أماني زاهي مديرة مدرسة السلام الحديثة وجيهان صفوت مديرة مدرسة السلام لغات بمدينة أسيوط.

سعد: إيجاد الحلول العاجلة لفتح قاعات جديدة بالمدارس لاستيعاب أكبر عدد من الأطفال

ووجه محافظ أسيوط الشكر للدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر والدكتور القس اسطفانوس زكي رئيس مجلس إدارة المؤسسات التعليمية لسنودس النيل الإنجيلي على مستوى الجمهورية والممثل القانونى للمدارس والقس مايكل رفعت أمين عام مساعد مدارس سنودس النيل الإنجيلي للوجه القبلي على استجابتهم السريعة لطلبات العديد من أولياء الأمور وإيجاد الحلول العاجلة لفتح قاعات جديدة بالمدارس بمدينة أسيوط لاستيعاب أكبر عدد من الأطفال بمرحلة رياض الأطفال "kg1" والتي تشهد إقبالًا كبيرًا عليها وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وأوضح محافظ أسيوط إلى إنه وافق على الطلبات المقدمة بفتح 4 قاعات جديدة لا تنمو بعدد 4 مدارس من مدارس السلام الخاصة بمدينة أسيوط وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة مع اللجنة المشكلة بمديرية التربية والتعليم برئاسة وكيل الوزارة لعمل مذكرة عاجلة والعرض للموافقة عليها قبل بدء العام الدراسي كما وجه الشكر لمديري مدارس السلام الخاصة بمدينة أسيوط لتفانيهم في العمل وتميزهم خلال زياراته المتكررة للمدارس وهم أماني زاهي مديرة مدرسة السلام الحديثة وجيهان صفوت مديرة مدرسة السلام لغات بمدينة أسيوط ومؤنس منير مدير مدرسة السلام المتطورة وإنجي ثروت مدير مدرسة السلام الاعدادية الثانوية المشتركة.

وأوضح المحافظ أن الطلبات المقدمة من الممثل القانوني لمدارس سنودس النيل الإنجيلي لفتح 4 قاعات جديدة بمدارس السلام بمدينة أسيوط تشمل فتح فصل لا ينمو بمرحلة رياض الأطفال قسم لغات بمدرسة السلام الحديثة المشتركة بأسيوط وفتح فصل لا ينمو بمرحلة رياض الأطفال قسم لغات بمدرسة السلام للغات الخاصة وفتح فصل لا ينمو بمرحلة رياض الأطفال لغات بمدرسة السلام الاعدادية الثانوية المشتركة بشارع ثابت وفتح فصل لا ينمو بمرحلة رياض الأطفال بالقسم العربي بمدرسة السلام المتطورة وذلك لهذا العام فقط (2023 – 2024) وذلك وفقاً لترتيب السن بالمدارس لتخفيف الضغط على المدارس الرسمية والمتميزة بالمدينة وتحقيقاً لمبدأ العدالة في التوزيع.

وأكد اللواء عصام سعد إنه قد وافق - في وقت سابق - على فتح 57 قاعة جديدة لا تنمو بروضات المدارس المتنوعة بالمحافظة وتتضمن 40 قاعة بالمدارس الرسمية للغات و17 قاعة بالمدارس الخاصة لا تنمو لاستيعاب الطلاب الجدد واستغلال الفراغات بالمدارس الرسمية والخاصة وذلك بناءً على تقرير اللجنة المشكلة برئاسة عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك وحفاظًا على سير العملية التعليمية وانتظامها وحرصًا على تحقيق أهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم.

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع