الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

للطلاب.. كنيسة الروم الأرثوذكس تُطلق صلاة بداية العام الدراسي

تلاميذ
تلاميذ

نشر الأنبا نيقولا انطونيو متحدث كنيسة الروم الأرثوذكس، تفاصيل صلاة بدء العام الدراسي للطلاب، بمناسبة قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

نص الصلاة

وجاء نص الصلاة كالاتي : 

"أيها الرب يسوع المسيح إلهنا. يا مَن سكن بلا رياء في قلوب الرسل الإثني عشر بواسطة نعمة الروح القدس الذي انحدر عليهم بشكل ألسنة نارية وفتح شفاههم فابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى. أنت أيها الرب يسوع المسيح إلهنا أرسل روحك القدوس على أبنائنا (أو إبننا/ بنتنا "فلان"). 

أنت يا إله الكل يا مَن علَّم سليمان الحكمة افتح نفوسهم قلوبهم وأفواههم وذهنهم لكي يتفهموا مشيئتك ويتقبلوها ويعملوا بها. واغرس في أُذني قلوبهم التعاليم الشريفة التي خطتها يدك الطاهرة على لوحي موسى واضع الشريعة. وانقذهم من كل احتيالات الشيطان واحفظهم كل أيام حياتهم ناجحين في كل وصاياك على الدوام. بشفاعات أمك الكلية الطهارة والقديسين معلمي المسكونة (شفعاء طالبي العلوم) يوحنا الذهبي الفم وغريغوريوس اللاهوتي وباسيليوس الكبير وجميع قديسيك. فإنك أنت رقيب نفوسنا وأجسادنا أيها المسيح ولك نرسل المجد مع أبيك الذي لا بدء له وروحك الكلي قدسه الصالح والمُحيِ. آمين".

من جهة اخرى، أقامت مدرسة القديس جرجس للبنات (للمرحلتين الإبتدائي والإعدادي) التابعة لجمعية القديس جرجس والجمعية الخيرية للروم الأرثوذكس حفل تكريم لتلميذات المدرسة. 

حيث تم تكريم التلميذات اللواتي أنهين المرحلة الإعدادية وتخرجن من المدرسة بتوزيع شهادات تقدير لهن، وكذلك توزيع الهدايا على المتفوقات في صفوف المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية.

كما أشاد مدير المدرسة مهندس مدحت وصفي بالسادة الاداريين لتعاونهم  في إدارة العملية التعليمية بالمدرسة، وكذلك بالمدرسين والمدرسات الذين بذلوا الكثير من مجهودهم في العملية التعليمية.

وفى نهاية الحفل قدم جميع العاملين بالمدرسة "درع تقدير" لمدير المدرسة لما قدمه للمدرسة من إنجازات على المستوى الداخلى والخارجى .

الأنبا نيقولا أنطونيو صلاة أجل التلاميذ والطلبة في بدء دراستهم نص الصلاة متحدث كنيسة الروم الارثوذكس

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