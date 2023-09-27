الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ذوي الهمم في الغربية يشكرون الرئيس السيسي على دعمهم ويطالبونه باستمرار العطاء

قادرون بإختلاف
قادرون بإختلاف

أعرب عدد من ذوي الهمم في محافظة الغربية، عن شكرهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا لقضاياهم ويسعى لتلبية حقوقهم وتحسين ظروفهم المعيشية، وأشارت تصريحات بعض الأفراد من هؤلاء الذوي الهمم إلى أنهم يشعرون بأنهم قد حققوا حقوقهم الكاملة بفضل المبادرات التي أطلقها الرئيس السيسي لصالحهم.

وقال جمال. م، البالغ من العمر 32 سنة: "منذ أن أطلق الرئيس مبادراته لذوي الهمم، مثل قادرون باختلاف وغيرها، نحن نشعر بأنفسنا قادرون بمختلف قدراتنا، ونشكر الرئيس على دعمه المستمر واهتمامه بقضيتنا".

وأضافت “ليلى. ف”، البالغة من العمر 43 عامًا: "نحن نقدر ما يقدمه الرئيس لنا، وأرسلنا رسالة شكر إلى محافظ الغربية لينقلها للرئيس، ونطالبه بالاستمرار في تقديم المزيد من الدعم والعطاء لمصر بشكل عام ولذوي الهمم بشكل خاص، والذين خصص لهم الرئيس لأول مرة في تاريخنا عام أُطلق عليه عام ذوي القدرات الخاصة".

وتجدر الإشارة إلى أن محافظ الغربية، طارق رحمي، قد استقبل اليوم الأربعاء، عددًا من أسر ذوي الهمم في المحافظة، استجابةً سريعةً لمطالبهم. 

وذلك في إطار الجولات الميدانية اليومية للمناطق غير المخططة والمناطق العشوائية، وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي بالتواصل المباشر والمستمر مع المواطنين وتلبية مطالبهم.

وخلال هذا اللقاء، قدم المحافظ 12 عقد عمل في القطاع الخاص و2 بطاقة للخدمات المتكاملة لذوي الهمم، بالإضافة إلى 7 كروت تكافل وكرامة، و15 مساعدة مالية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برعاية وتأهيل ذوي الهمم وتلبية احتياجاتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد محافظ الغربية أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لرعاية ذوي الهمم وتخفيف العبء عن كاهلهم بمختلف الطرق الممكنة. 

وأشار إلى أن المحافظة تعمل دائمًا على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية مطالب أهالي المحافظة.

وأكد المحافظ أيضًا حرصه الدائم على التواصل المستمر والمباشر مع جميع مواطني المحافظة، من خلال جولاته المستمرة، بهدف معرفة احتياجاتهم ومناقشة مطالبهم وتوفير الحلول المناسبة وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها.

وتأتي هذه الخطوات في إطار التزام الحكومة المصرية بتعزيز حقوق ذوي الهمم وتمكينهم بشكل كامل في المجتمع، وتعكس أيضًا الجهود المستمرة لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية في مصر.

ومن المتوقع أن تستمر الحكومة في تعزيز الدعم والرعاية لذوي الهمم، وتوفير الفرص والخدمات اللازمة لتحسين حياتهم ومساعدتهم في تحقيق طموحاتهم ومشاركتهم الفعالة في بناء المجتمع.

وبهذا الإطار، يعبر ذوي الهمم في محافظة الغربية عن امتنانهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي والسلطات المحلية على دعمهم المستمر واهتمامهم بقضاياهم، ويطالبون بمواصلة هذا الدعم وتعزيزه لتحقيق المزيد من التقدم والتحسين في حياتهم ومجتمعهم.

قادرون بإختلاف
قادرون بإختلاف
قادرون بإختلاف
قادرون بإختلاف
قادرون بإختلاف
قادرون بإختلاف
قادرون بإختلاف
قادرون بإختلاف
ذوي الهمم في الغربية يشكرون الرئيس السيسي على دعمهم ويطالبونه باستمرار العطاء محافظة الغربية تحسين ظروفهم المعيشية ذوي الهمم قادرون بمختلف قادرون باختلاف تلبية احتياجاتهم وتوفير حياة كريمة لهم

مواد متعلقة

"تعليم الغربية" تواصل مقابلات اختيار الوظائف القيادية بالمدارس

تحرير 13 مخالفة متنوعة ضد أصحاب المخابز فى المحلة الكبرى

محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف والتطوير بمنشية عبدالمنعم رياض وسوق التقوى

رفع 292 طنًا من القمامة والتراكمات خلال حملة نظافة بطنطا

مواطنات عن تأييد الرئيس السيسى: عبر بمصر من تحديات صعبة وحقق تنمية شاملة

إقبال كبير على مكاتب الشهر العقارى بالغربية لتحرير توكيلات للرئيس السيسى

رئيس حى أول طنطا يغرس 135 شجرة لتجميل وتشجير المنطقة

"تعليم الغربية": افتتاح المعرض الختامي لمراكز تنمية القدرات والمبدعين لصيف 2023

الأكثر قراءة

فيضانات قاتلة تضرب جنوب إفريقيا.. تدمير البنية التحتية وتحذيرات من سقوط ضحايا

"كان على علاقة بها".. تفاصيل صادمة حول مقتل موظفة داخل كلية الآثار على يد زميلها

مقتل موظفة بـ"آثار القاهرة" على يد زميلها.. 4 رصاصات اخترقت جسدها

مدير أمن الجيزة ينتقل إلى موقع مقتل موظفة "آثار القاهرة" على يد زميلها

تفاصيل جديدة حول مقتل "فتاة مصر الجديدة" على يد خطيبها السابق

سر الخط الأحمر.. العالم الهولندى يثير الجدل مرة أخرى بتوقعات تسونامى مدمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

أسبوع الأحداث المهمة والذكرى الطيبة!

عبد الرحيم طايع

الفن الذى للفلوس.. لا للفن ولا للحياة!

مدحت بشاى

طاعون العصر

منى رجب

اكتشفت مدينة الغردقة بمواقعها وشواطئها الخلابة

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (4)

إبراهيم داود

أيام محمد صالح

وائل لطفي

مشاكلنا بصراحة

ماجد حبته

هل تفوقت جامعات مصر؟

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى في جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم