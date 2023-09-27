ذوي الهمم في الغربية يشكرون الرئيس السيسي على دعمهم ويطالبونه باستمرار العطاء

أعرب عدد من ذوي الهمم في محافظة الغربية، عن شكرهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا لقضاياهم ويسعى لتلبية حقوقهم وتحسين ظروفهم المعيشية، وأشارت تصريحات بعض الأفراد من هؤلاء الذوي الهمم إلى أنهم يشعرون بأنهم قد حققوا حقوقهم الكاملة بفضل المبادرات التي أطلقها الرئيس السيسي لصالحهم.

وقال جمال. م، البالغ من العمر 32 سنة: "منذ أن أطلق الرئيس مبادراته لذوي الهمم، مثل قادرون باختلاف وغيرها، نحن نشعر بأنفسنا قادرون بمختلف قدراتنا، ونشكر الرئيس على دعمه المستمر واهتمامه بقضيتنا".

وأضافت “ليلى. ف”، البالغة من العمر 43 عامًا: "نحن نقدر ما يقدمه الرئيس لنا، وأرسلنا رسالة شكر إلى محافظ الغربية لينقلها للرئيس، ونطالبه بالاستمرار في تقديم المزيد من الدعم والعطاء لمصر بشكل عام ولذوي الهمم بشكل خاص، والذين خصص لهم الرئيس لأول مرة في تاريخنا عام أُطلق عليه عام ذوي القدرات الخاصة".

وتجدر الإشارة إلى أن محافظ الغربية، طارق رحمي، قد استقبل اليوم الأربعاء، عددًا من أسر ذوي الهمم في المحافظة، استجابةً سريعةً لمطالبهم.

وذلك في إطار الجولات الميدانية اليومية للمناطق غير المخططة والمناطق العشوائية، وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي بالتواصل المباشر والمستمر مع المواطنين وتلبية مطالبهم.

وخلال هذا اللقاء، قدم المحافظ 12 عقد عمل في القطاع الخاص و2 بطاقة للخدمات المتكاملة لذوي الهمم، بالإضافة إلى 7 كروت تكافل وكرامة، و15 مساعدة مالية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برعاية وتأهيل ذوي الهمم وتلبية احتياجاتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد محافظ الغربية أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لرعاية ذوي الهمم وتخفيف العبء عن كاهلهم بمختلف الطرق الممكنة.

وأشار إلى أن المحافظة تعمل دائمًا على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية مطالب أهالي المحافظة.

وأكد المحافظ أيضًا حرصه الدائم على التواصل المستمر والمباشر مع جميع مواطني المحافظة، من خلال جولاته المستمرة، بهدف معرفة احتياجاتهم ومناقشة مطالبهم وتوفير الحلول المناسبة وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها.

وتأتي هذه الخطوات في إطار التزام الحكومة المصرية بتعزيز حقوق ذوي الهمم وتمكينهم بشكل كامل في المجتمع، وتعكس أيضًا الجهود المستمرة لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية في مصر.

ومن المتوقع أن تستمر الحكومة في تعزيز الدعم والرعاية لذوي الهمم، وتوفير الفرص والخدمات اللازمة لتحسين حياتهم ومساعدتهم في تحقيق طموحاتهم ومشاركتهم الفعالة في بناء المجتمع.

وبهذا الإطار، يعبر ذوي الهمم في محافظة الغربية عن امتنانهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي والسلطات المحلية على دعمهم المستمر واهتمامهم بقضاياهم، ويطالبون بمواصلة هذا الدعم وتعزيزه لتحقيق المزيد من التقدم والتحسين في حياتهم ومجتمعهم.

قادرون بإختلاف

قادرون بإختلاف

قادرون بإختلاف