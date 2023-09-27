حصد المصريون ثمارها.. 9 مبادرات رئاسية أنقذت حياة الملايين

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ توليه رئاسة الجمهورية، على توفير حياة كريمة للمواطن من خلال إطلق العديد من المبادرات الاجتماعية والصحية وغيرها.

“الدستور” يرصد في التقريرالتالي، أبرز وأهم المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمكافحة الأمراض والأوبئة..

“100 مليون صحة” للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية

البداية بمبادرة (100 مليون صحة) للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، والتي انطلقت في أكتوبر 2018 واستمرت حتى أبريل 2019.

ونجحت المبادرة الرئاسية في فحص 50 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، وفحص 10.4 مليون طالب بالمدارس بتكلفة بلغت 3.8 مليار جنيه.

وأشادت منظمة الصحة العالمية بالمبادرة الرئاسية، حيث أظهرت مصر قيادة عظيمة في مكافحة التهاب الكبد الوبائي في الوقت الذي تعتبر فيه قارة أفريقيا موطنا كبيرا لالتهاب الكبد فيروس سي.

اكتشاف مبكر للإعاقة

عملت المبادرة على تخفيف العبء عن المرأة الريفية، فخصصت وحدات اكتشاف مبكر للإعاقة، وتم الكشف المبكر بشكل دورى على الأطفال دون 5 سنوات، لإجراء الفحوصات الشاملة لهذه القرى واكتشاف جميع الأطفال فى هذا السن، وتنفيذ تدخلات مبكرة فى جوانب متعلقة بالتخاطب والجهاز العصبى والحركى للأطفال.

كما جرى إنشاء وحدات للاكتشاف المبكر للإعاقة فى كل القرى المستهدفة بالمبادرة، وهذه الخطوة ساهمت فى حصر جميع الأشخاص ذوى الإعاقة، وكانت نواة لقاعدة بيانات لذوى الهمم، بالإضافة إلى خدمات التأهيل الشامل لهم.

مبادرة دعم صحة المرأة المصرية

مبادرة (دعم صحة المرأة المصرية) انطلقت في يوليو 2019؛ بهدف تقديم الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات، فضلا عن تقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج العالمية بالمجان لما يقرب من 30 مليون امرأة على مستوى الجمهورية.

وبلغت التكلفة الإجمالية للمبادرة نحو 602.7 مليون جنيه حتى يونيو 2021، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن فحص 23 مليونًا و906 آلاف و809 سيدات، ضمن المبادرة منذ إطلاقها في شهر يوليو 2019، وحتي أبريل 2022.

وشملت المبادرة الفحص والتوعية للسيدات مجانا، بداية من سن 18 عامًا، كما تم توفير خدمات الفحص للسيدات بالمبادرة من خلال 3538 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى مشاركة 114 مستشفى لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتي تتطلب حالتهن إجراء فحص متقدم .

مبادرة (الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم)

انطلقت في فبراير 2019 بتكلفة بلغت نحو 463 مليون جنيه، حيث تم من خلالها فحص نحو 24.9 مليون طفل حتى منتصف العام 2021 ،كذلك تم فحص 11 مليون و46 ألفاً و18 طالباً، بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية.

مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع

انطلقت في سبتمبر 2019 بتكلفة 111.8 مليون جنيه سنويا، حيث تم خلالها فحص 3.47 مليون طفل حديث الولادة حتى نهاية مايو 2022 .

مبادرة (دعم صحة الأم والجنين)

انطلقت في مارس 2020 بتكلفة إجمالية بلغت 16 مليون جنيه حتى يونيو 2021، حيث تم خلالها فحص 1.1 مليون سيدة.

واستهدفت المبادرة فحص السيدات الحوامل من فيروس «بى وبكتيريا الزهري وفيروس نقص المناعة البشرى الإيدز»، إلى جانب فحص الضغط وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر في الدم، لمنع انتقال الأمراض للجنين والأم .

مبادرة (متابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي)

أطلقت في يونيو 2020، واستهدفت من هم فوق الـ35 عاما، بالإضافة إلى أصحاب الأمراض المزمنة، حيث تم خلالها فحص أكثر من 25 مليون مواطن، بجانب تقديم العلاج اللازم للمرضى بالمجان .

مبادرة مكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار (نور حياة)

انطلقت في يناير 2019 بإجمالي تمويل بلغ مليار جنيه؛ بهدف مكافحة ضعف وفقدان الإبصار من خلال التشخيص والكشف المبكر عن المسببات، وتم خلالها فحص أكثر 1.2 مليون مواطن وتوفير 264 ألف نظارة طبية، بجانب إجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء حتى منتصف العام الماضي .

مبادرة (القضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الجراحية)

انطلقت في يوليو 2018 بتكلفة إجمالية بلغت نحو 6.2 مليار جنيه، حيث بلغ إجمالي الحالات المسجلة على المنظومة حوالي 1.1 مليون حالة، كما تم الانتهاء من 994.5 ألف حالة .