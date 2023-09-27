وزير الرياضة يُشيد بنتائج المنتخب المصري للسباحة في أول أيام بطولة العالم بصربيا

أشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بالنتائج المتميزة للمنتخب المصري للسباحة بالزعانف خلال في أول أيام مشاركته ببطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة للناشئين والكبار المقامة خلال الفترة من(٢٧-٣٠) سبتمبر في بلغراد بصربيا.

وجاءت حصيلة نتائج منافسات اليوم الأول للمنتخب المصري للسباحة بالزعانف التتويج ب 7 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضيتين و3 برونزيات.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالنتائج التي حققها لاعبي ولاعبات منتخب مصر للسباحة في أول أيام البطولة، مؤكداً أن هذه النتائج استمراً للنتائج الطيبة التي تحققها الرياضة المصرية في الآونة الأخيرة فى ظل ما تشهده الرياضة المصرية من تقدم وتطور، ودعم كبير من القيادة السياسية.

افتتح المنتخب الوطني منافسات البطولة بسباق 1 كم مونو سيدات، حيث توجت ملك شريف سعيد بالميدالية الذهبية متفوقة على مواطنتها جميله علي صابر التي أحرزت الفضية فيما حققت ندى مجدى هجرس الميدالية البرونزية.

وفي منافسات 1 كم مونو ناشئات فازت جودي رضا محمد بالميدالية الفضية وحققت غادة محمد ورده الميدالية البرونزية، بينما توج السباح حسن محمد الدفراوي بالميدالية الذهبية سباق 1 كم مونو ناشئين، فيما أحرز مواطنه احمد عمرو ماضي الميدالية البرونزية، فيما حقق مهاب ايهاب المركز الرابع.

وتشهد البطولة مشاركة 15 دولة في النسخة الـ19 من بطولة العالم للناشئين فيما يشارك في النسخة الـ21 من بطولة العالم للكبار 14 دولة.

وتضم منافسات كل بطولة 15 سبق وهم: 150 متر زعانف مزدوجة (رجال وسيدات)، 150 متر مونو (رجال وسيدات)، 1 كم زعانف مزدوجة (رجال وسيدات)، 4*1 كم زعانف مختلطة، 4*150 متر زعانف مختلطة تتابع، 5 كم مونو (رجال وسيدات).

وتخوض مصر منافسات البطولة ببعثة مكونة من 18 سباحًا بواقع 8 سيدات و10 رجال، والسباحات هن: جودي رضا محمد، غادة محمد ورده، ملك شريف سعيد، جميله علي صابر، ندى مجدى هجرس ، نبيله حسن اسماعيل، فرح وائل السيد، سارة عبد الفتاح عبد العظيم.

والسباحون هم: مهاب ايهاب حلمي، محمد عصام محمد قناوي، ادهم احمد محمد فؤاد، محمود وليد علي، محمد طاهر السيد طاهر علام، مروان احمد مرسى العمراوي، احمد عمرو محمد ماضي، عمر طاهر السيد طاهر علام، احمد طاهر السيد طاهر علام ، حسن محمد الدفراوي.

ويقود الفريق فنيًا محمود محمد نايل مدرب رجال، وفارس محمد ابا زيد مدرب سيدات، ويرأس البعثة عبد العال مصطفى شاهين.