"علاج الإدمان": 186 مليون مشاهد لحملة "أنت أقوى من المخدرات"

قال عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن حملة "أنت أقوى من المخدرات" التي أطلقها الصندوق برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، حققت زيادة الطلب على العلاج من الإدمان 400% من خلال الخط الساخن "16023” وشاهدها ما يقرب من "186 مليون مشاهد" بشكل تراكمي على مدار الـ7 سنوات الماضية.

وأضاف عثمان أن الحملة أحدثت صدى أيضا على المستوى الدولي، حيث تم عرضها كأحد قصص النجاح فى المؤتمر الدولى لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات بنيروبي 2017 وفينا 2020، ووصفتها هيئة الأمن العام فى الصين أحد أهم الحملات المؤثرة فى مجال الوقاية من المخدرات فى العقد الماضي وتمت ترجمتها لخمس لغات وإذاعتها، كما اهتمت المحطات الإخبارية العالمية BBC – CNN ووكالة الأنباء الصينية بتغطية تلك الحملات، كما حصلت الحملات على المركز الثالث على المستوى الدولي فى مسابقة دبى للأعمال الإبداعية.

منصة إلكترونية للوقاية من المخدرات

كما تم استعراض تصور لإنشاء منصة إلكترونية تستهدف الوقاية من خلال تدريب وتأهيل كوادر شبابية في مجال الصحة النفسية والإدمان وتطوير مناهج الوقاية مبنية على الأدلة العلمية وابتكار أساليب للتوعية بخطر استخدام المخدرات لمختلف الفئات المعرضة للخطر، أيضا آليات الاكتشاف المبكر عن طريق أدلة إجرائية اليكترونية للتأهيل والكشف المبكر وكيفية التعامل مع المتعاطي أو مريض الإدمان، كما تم التطرق حول أهمية إنشاء المرصد الإليكتروني الإقليمي لمكافحة الإدمان لرصد ومراقبة محتوى المخدرات على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى على مستوى إقليمي وهو ضمن الخطة العربية الوطنية التي تم إطلاقها في مارس 2023 وأيضا أهمية دور المرصد في التوعية والتثقيف حول المخاطر المرتبطة بالمخدرات ووضع آليات فعالة للتعامل مع الرسائل السلبية التي تروج للمخدرات عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تبنى سياسات للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني، لافتا إلى أن نتائج المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بجمهورية مصر العربية حققت نجاحا كبيرا في تطور مشاهد التدخين وتعاطى المواد المخدرة في الدراما المصرية على مدار السنوات الماضية، حيث انخفضت نسبة التدخين إلى 2.9% بعدما كانت 13% عام 2017، أيضا انخفاض نسبة التعاطي إلى 0.5% بدلا من 4%.