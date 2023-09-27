بعد تكريمه من الرئيس السيسى.. عبدالرحمن محسن: لكل مجتهد نصيب

كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من أوائل الخريجين بالجامعات، كان من بينهم عبدالرحمن محسن، الذي عبر عن سعادته بتكريم الرئيس له، مشيرًا إلى أنه لكل مجتهد نصيب من التفوق، وهذا كان نصيبه في حضور احتفالية بهذا القدر وتكريمه فيها.

وقال "محسن"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور":"في البداية الشكر لأمي وأبويا اللي ليهم الفضل عليا إني أقف في المكان ده وأتكرم في يوم مهم، كلمة شكرًا مش كفاية عليكم ولا هتوفيكم حقكم وشكراً لجامعة MTI University وكلية الإعلام".

وأضاف أن كل المسئولين فى الجامعة قد وفروا لهم كل سبل المساعدة من أجل أن يصلوا لهذا الاجتهاد.

ووجه الشكر أيضًا لزوجته رفيقة الكفاح معه:"مبسوط إني كنت رافع علم الجامعة وسط جامعات مصر بفخر إني درست السنين إللي فاتت في الجامعة دي".