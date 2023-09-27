الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد تكريمه من الرئيس السيسى.. عبدالرحمن محسن: لكل مجتهد نصيب

عبد الرحمن محسن
عبد الرحمن محسن

كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من أوائل الخريجين بالجامعات، كان من بينهم عبدالرحمن محسن، الذي عبر عن سعادته بتكريم الرئيس له، مشيرًا إلى أنه لكل مجتهد نصيب من التفوق، وهذا كان نصيبه في حضور احتفالية بهذا القدر وتكريمه فيها. 

وقال "محسن"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور":"في البداية الشكر لأمي وأبويا اللي ليهم الفضل عليا إني أقف في المكان ده وأتكرم في يوم مهم، كلمة شكرًا مش كفاية عليكم ولا هتوفيكم حقكم  وشكراً لجامعة MTI University وكلية الإعلام".

وأضاف أن كل المسئولين فى الجامعة قد وفروا لهم كل سبل المساعدة من أجل أن يصلوا لهذا الاجتهاد. 

txt

أول الخريجين بقطاع الهندسة: تكريم الرئيس من أهم الأحداث التي يمكن أن أشهدها في حياتي

ووجه الشكر أيضًا لزوجته رفيقة الكفاح معه:"مبسوط إني كنت رافع علم الجامعة وسط جامعات مصر بفخر إني درست السنين إللي فاتت في الجامعة دي".

احتفالية يوم تفوق جامعات مصر فعاليات يوم تفوق جامعات مصر يوم تفوق الجامعات يوم تفوق جامعات مصر يوم تفوق

مواد متعلقة

"أعطى لنا الأمل".. روان أشرف أحد أوائل الخريجين تشيد بحضور الرئيس حفل "تفوق الجامعات المصرية"

بعد تكريمه من الرئيس السيسي .. عبد الوهاب الساكت: أشكر أهلى فهم السبب بعد ربنا

"همسة حسام" بعد تكريمها من الرئيس السيسى: "أعطانى ثقة بالنفس وشعرت بأننى مطمئنة"

"فخورة إنى جزء من هذا الحدث العظيم".. ماذا قالت "أميرة" عن يوم تفوق الجامعات المصرية؟

طالبات جامعة المنوفية فى حفل أوائل الخريجين: المنظومة التعليمية تشهد تطورًا كبيرًا فى عهد «السيسى»

فى عهد الرئيس «السيسي».. الجامعات التكنولوجية أنشئت لتلبية متطلبات السوق

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. ثورة ذكاء اصطناعي في الجامعات

"طفح المجاري" يزعج أولياء أمور طلاب مجمع مدارس الصفا والمروة بالجيزة

الأكثر قراءة

موظف ينهى حياة زميلته بالرصاص فى جامعة القاهرة

نيرة أشرف جديدة.. تفاصيل مقتل فتاة على يد خطيبها السابق بعمارات العبور

موعد تغيير الساعة في مصر وبدء التوقيت الشتوي 2023

ارتفاع إنتاج شمال البحرية للبترول إلى أعلى مستوى منذ 20 عامًا

أسباب رفع الحجز على أموال رجل الأعمال صفوان ثابت

أول صورة لمسرح جريمة قتل موظفة بـ"آثار القاهرة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

أسبوع الأحداث المهمة والذكرى الطيبة!

عبد الرحيم طايع

الفن الذى للفلوس.. لا للفن ولا للحياة!

مدحت بشاى

طاعون العصر

منى رجب

اكتشفت مدينه الغردقة بمواقعها وشواطئها الخلابة

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (4)

إبراهيم داود

أيام محمد صالح

وائل لطفي

مشاكلنا بصراحة

ماجد حبته

هل تفوقت جامعات مصر؟

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات