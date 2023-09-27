الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد تكريمه من الرئيس السيسي .. عبد الوهاب الساكت: أشكر أهلى فهم السبب بعد ربنا

عبد الوهاب الساكت
عبد الوهاب الساكت

عبر  الوهاب الساكت من الجامعة الحديثة لتكنولوجيا المعلومات عن سعادته بتكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، وأكد أن حضوره فى يوم تفوق الجامعات المصرية بإستاد هيئة قناة السويس أسعده جدًا خاصة أنه كان من المكرمين. 

قال عبد الرحمن فى تصريح خاص لموقع الدستور: أشكر أهلى لانهم السبب فى وصولى لهذا المكان وهذا التكريم بعد ربنا ومن غيرهم مكنتش هقدر أوصل لحاجة".

أضاف عبد الرحمن خلال تصريحاته:« شعرت بالأمس أن تعبى لم يضيع ودائما كان لدى ثقة فى الله إننى سوف أجنى ثمار مجهودى وتعبى».

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وكان قد توسط الرئيس عبدالفتاح السيسي، صورة تذكارية مع أوائل الخريجين، ضمن فاعليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر، في استاد قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية.

وتضمن الحفل، مسيرة خريجي الجامعات المصرية، وأعقبها تكريم الرئيس السيسي الأوائل من مختلف الجامعات والتخصصات، وانتهت بصورة تذكارية، ليصبح بذلك تخرج رسمي لدفعة 2023 من طلبة الجامعات.

 

وفي وقت سابق من صباح اليوم، تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن خروج بعض الأبطال الرياضيين إلى الخارج، قائلا: محتاجين تبذلوا مجهود أكبر، الجهد اللي بتعملوه مبيتمش تسويقه بشكل كويس، لأن ده جهد كل قطاعات الدولة ومحل دعم واهتمام.

أضاف الرئيس السيسي خلال جلسة بناء الإنسان ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر:" أفكار إدارة مراكز الشباب والنوادي لا قبل لنا بها، ولازم تشوفه صيغة مالية أخرى علشان تتعاملوا بيها مع الموضوع وتقدروا في رفع كفاءة 4 آلاف مركز شباب، وبدأنا بيه، لو المراكز دي مش هتغطي إنفاقها هترجع مرة تاني والدولة مش هتقدر كل شوية تدخل تعمل تكلفة مالية ضخمة جدًا لهذا العدد لاستعادة كفاءتها مرة تانية".

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