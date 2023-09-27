القطاع المصرفي.. 10 سنوات من الإنجازات

شهد القطاع المصرفى تطورات قوية على مدار عشر سنوات في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، عبر خطط ومبادرات عززت بشكل أكبر دور البنوك في مشاريع التنمية، ما دفع لارتفاع معدلات النمو الاقتصادي واستقرار سوق النقد.

واستعرضت فضائية "إكسترانيوز"، أبرز جهود وإنجازات القطاع المصرفي، على النحو التالي:

-إطلاق العديد من المبادرات التى أثرت إيجاباً علي تمويل المشروعات.

-المساهمة فى توفير فرص عمل في العديد من القطاعات.

-إطلاق مبادرة تمويل الشركات والمنشآت العاملة فى الأنشطة الصناعية والزراعية.

-دعم القطاعات الإنتاجية بسعر عائد مخفض بقيمة إجمالية 150 مليار جنية.

-إدراج مفاهيم الاستدامة والتمويل المستدام فى العمليات الداخلية للبنوك.

-توجية أنشطة التمويل والاستثمار من خلال العديد من الإجراءات والمبادرات والتعليمات الرقابية.

-إصدار السندات الخضراء لتحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية.

-إصدار سندات "الباندا" المستدامة في السوق المالية الصينية.