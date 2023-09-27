الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

دراسة: زيادة عدد الخطوات اليومية يُمكن أن تقلل ضغط الدم لدى كبار السن

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشفت دراسة جديدة أن زيادة التمارين بمقدار 3000 خطوة يوميًا يمكن أن تقلل بشكل كبير من ارتفاع ضغط الدم لدى كبار السن.

وفقًا للدراسة التي نشرها موقع  health الطبي، فإن التمارين الرياضية يمكن أن يكون لها تأثير كبير فوري وطويل الأمد على خفض ضغط الدم لدى البالغين المصابين بارتفاع ضغط الدم، لذا سعت هذه الدراسة إلى تحديد ما إذا كان كبار السن الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم يمكنهم الحصول على هذه الفوائد عن طريق زيادة المشي اليومي بشكل معتدل، والذي يعد أحد أسهل أشكال النشاط البدني وأكثرها شيوعًا لهذه الفئة من السكان، فمن السهل القيام بذلك، فهم لا يحتاجون إلى أي معدات، ويمكنهم القيام بذلك في أي مكان وفي أي وقت تقريبًا".

وركزت الدراسة على مجموعة من كبار السن الخاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 68 و78 عامًا، والذين ساروا بمعدل 4000 خطوة يوميا قبل الدراسة.

وبعد استشارة الدراسات الموجودة، قرر لي أن 3000 خطوة ستكون هدفًا معقولًا، وهذا من شأنه أيضًا أن يجعل معظم المشاركين يسيرون 7000 خطوة يوميًا، وذلك تماشيًا مع توصية الكلية الأمريكية للطب الرياضي، و3000 خطوة كبيرة بما يكفي ولكنها ليست صعبة للغاية لتحقيق فوائد صحية".

وأجرى الفريق الدراسة في ذروة جائحة كوفيد-19، ما يعني أنه كان عليهم القيام بكل شيء عن بعد، حيث أرسل الباحثون للمشاركين مجموعة تحتوي على عدادات الخطى، وأجهزة مراقبة ضغط الدم، ومذكرات الخطوات للمشاركين لتسجيل مقدار ما كانوا يمشونه كل يوم.

في المتوسط، انخفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي لدى المشاركين بمعدل سبع وأربع نقاط على التوالي، بعد التدخل.

تشير النتائج إلى أن نظام الـ7000 خطوة الذي حققه المشاركون في الدراسة يتساوى مع التخفيضات التي لوحظت مع الأدوية المضادة لارتفاع ضغط الدم. وكان ثمانية من المشاركين الـ21 يتناولون بالفعل أدوية مضادة لارتفاع ضغط الدم. ولا يزال هؤلاء المشاركون يرون تحسنًا في ضغط الدم الانقباضي من خلال زيادة نشاطهم اليومي.

كما وجد الباحثون، أن سرعة المشي والمشي في نوبات متواصلة لا يهم بقدر مجرد زيادة إجمالي الخطوات.

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