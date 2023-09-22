الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

10 مشروبات تقضي على مشكلة انخفاض ضغط الدم في الجسم

الضغط
الضغط

تعتبر مشكلة انخفاض ضغط الدم ضمن الأمراض الشائعة التي يعاني منها الكثيرين، وخاصة الأطفال وكبار السن.

وبالرغم من إصابه الكثير من الاشخاص بمشكلة انخفاض ضغط الدم، إلا ان هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها ضبط ضغط الدم بكل سهولة.

ونرصد لكم في هذا التقرير التفاصيل الكاملة للقضاء على مشكلة خفض الدم في الجسم، وذلك وفقًا لموقع "Verywell Health"..

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منها السمنة وارتفاع ضغط الدم.. احذر من تلك الأمراض لأنها تسبب الفلات فوت

مشروبات تقضي على مشكلة انخفاض ضغط الدم في الجسم

هناك بعض المشروبات والمأكولات التي يمكنها حل مشكلة خفض الدم في الجسم بكل سهولة بدلاً من اللجوء لتناول الأدويه، إليكم ابرزهم في السطور التالية:

1 - عصير الجريب فروت، إلا أنه يجب مراعاة وجود تداخلات دوائية بين هذا النوع من العصير والعديد من الأدوية.

2 - عصير الكرفس.

3 - عصير الأناناس.

4 - عصير السبانخ.

5 - خل التفاح.

6 - عصير الليمون مع الماء البارد.

7 - منتجات الألبان والحليب قليل الدسم أو خالي من الدسم، وذلك بمقدار 2-3 حصص يومياً.

8 - عصير الكركديه المنقوع مع إضافة الثلج.

9 - عصير الرمان بدون سكر مضاف، حيث له دور في خفض كل من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.

10 - عصير البنجر، حيث يحتوي على النترات التي لها دور في حالات ارتفاع ضغط الدم.

أضرار خفض الدم على صحة الجسم

إذا كنت تعاني من مرض خفض الدم فيجب ان تحذر من تلك الأعراض المؤلمة إليك أبرز الأضرار على جسمك:

1 - العمى المفاجئ.
2 - الشعور بألم في الصدر.
3 - مضاعفات الحمل.
4 - أزمة النوبة القلبية.
5 - فقدان الذاكرة، أو تغيُّرات في الشخصية، أو مشكلة التركيز والنوم، أو فقدان الوعي التدريجي.
6 - حدوث أضرار جسيمة للشريان الرئيسي لجسمك.
7 - السكتة الدماغية
8 - ضعف مفاجئ في ضخ وعضلة القلب؛ مما يؤدي إلى تراكم السوائل في الرئتين، مما ينتج عنه ضِيق النفس.
9 - فقدانًا مفاجئًا لوظيفة الكلى

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